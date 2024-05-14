https://sputnik-georgia.ru/20240514/sanktsii-na-vstreche-s-gossekretarem-ssha-ne-obsuzhdalis---premer-gruzii-287915025.html

Санкции на встрече с госсекретарем США не обсуждались – премьер Грузии

Санкции на встрече с госсекретарем США не обсуждались – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Координатор Госдепа США по санкциям предупредил Грузию, в каком случае могут быть введены ограничения 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T22:19+0400

2024-05-14T22:19+0400

2024-05-14T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Вопрос возможного введения американской стороной санкций против Грузии не обсуждался на встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатором по санкциям Джеймсом О'Брайеном, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Чуть ранее после проведенных в Тбилиси встреч пресс-конференцию провел О'Брайен. Он заявил, что США могут прибегнуть к ограничениям – финансовым и на поездки в США, если законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не изменится, сократится уровень демократии и будет насилие в отношении мирных демонстрантов.Накануне в СМИ распространилась информация о том, что О'Брайен едет в Грузию с пакетом санкций против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. О'Брайен выразил желание встретиться с Иванишвили, но последний отказался, сославшись на то, что против него уже де-факто введены санкции. "Грабеж счета Бидзины Иванишвили начался в 2008 году, после того как Бидзина Иванишвили отказался от всякой коммуникации с Михаилом Саакашвили (экс-президент ‐ ред.) – это произошло после тотальной фальсификации президентских выборов, а также это было после событий ноября 2007 года (жесткий разгон мирной акции – ред.)", – сказал Кобахидзе.О'Брайен назвал условия введения санкций США против Грузии>>А в 2022 году, спустя две недели после начала конфликта на Украине, практически был заморожен счет Иванишвили в швейцарском банке, за чем последовали и другие шаги, чтобы вынудить его пойти против интересов Грузии, сказал КобахидзеДнем ранее премьер Грузии сказал, что заморожены 2 миллиарда долларов, которые Иванишвили доверил Западу, а они оказались в руках "глобальной партии войны".Какие силы подразумеваются под "глобальной партией войны", Кобахидзе не сказал, отметив лишь то, что их публичное упоминание может нанести вред национальной безопасности Грузии. При этом он сказал, что Евросоюз является одной из главных жертв этих сил. Иванишвили уже много лет судится с крупнейшим швейцарским банком Credit Suisse. Глобальный судебный процесс был запущен в 2016 году, после того как годом ранее Иванишвили обнаружил пропажу 400 миллионов долларов со своей страховой схемы вследствие мошенничества.С марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине, у Иванишвили начались проблемы с трастами Credit Suisse, которые стали отказывать ему в перечислении неоспариваемых денег. Представители Иванишвили расценили происходящее как политический шантаж.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, credit suisse, "сила народа", санкции