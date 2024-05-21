https://sputnik-georgia.ru/20240521/gruzinskiy-dzyudoist-tretiy-raz-podryad-vyigral-chempionat-mira-288028717.html

Грузинский дзюдоист третий раз подряд выиграл чемпионат мира

Грузинский дзюдоист третий раз подряд выиграл чемпионат мира

Sputnik Грузия

Золотая медаль Григалашвили стала третьей для сборной Грузии в Абу-Даби 21.05.2024, Sputnik Грузия

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федерация дзюдо грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Действующий чемпион мира и Европы, грузинский дзюдоист Тато Григалашвили, выступающий в весовой категории до 81 кг, третий раз подряд выиграл чемпионат мира по дзюдо. В финале мирового первенства в Абу-Даби Григалашвили встретился с 20-летним дзюдоистом из России, выступающим в нейтральном статусе, Тимуром Арбузовым. Во время поединка Григалашвили разбил бровь, но это не помешало ему завершить встречу эффектным иппоном. В финальном блоке в этой же весовой категории Дмитрий Гочилаидзе уступил в борьбе за бронзу таджику Махмадбекову. Грузия завоевала первое золото на ЧМ по дзюдо в Абу-Даби >>Золотая медаль Григалашвили стала третьей для сборной Грузии в Абу-Даби. В первый день соревнований двадцатилетний Георгий Сардалашвили (60 кг) завоевал для команды первое золото, а на следующий день Важа Маргвелашвили завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг. Тато Григалашвили был признан лучшим дзюдоистом мира 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, важа маргвелашвили, федерация дзюдо грузии