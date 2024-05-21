https://sputnik-georgia.ru/20240521/inostrantsy-popalis-za-narkotorgovlyu-v-gruzii--izyaty-geroin-kokain-i-drugie-narkotiki-288018487.html

Иностранцы попались за наркоторговлю в Грузии – изъяты героин, кокаин и другие наркотики

Иностранцы попались за наркоторговлю в Грузии – изъяты героин, кокаин и другие наркотики

Sputnik Грузия

Полиция провела контрольные закупки наркотиков и записала происходящее 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T18:08+0400

2024-05-21T18:08+0400

2024-05-21T18:08+0400

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за последний период задержали 77 человек за наркопреступления, из них 23 человека, включая иностранцев, – за торговлю наркотиками, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе на брифинге. Среди задержанных, помимо граждан Грузии, граждане Ирана, Турции, России, Индии и Нигерии. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по всей стране, крупные и особо крупные партии наркотических и психотропных средств были изъяты в качестве вещественных доказательств в местах, указанных обвиняемыми, а также при личном досмотре задержанных, при обыске их транспортных средств и домов. Среди изъятых запрещенных средств – героин, кокаин, субутекс, субоксин, метадон, MDMA, ЛСД, мефедрон, амфетамин, гашиш, а также психотропные вещества. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств деньги, предположительно, полученные в результате продажи наркотиков. Расследование ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" Уголовного кодекса Грузии. Поножовщина в Тбилиси – каково состояние раненых>>За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, теймураз купатадзе, грузия, происшествия, новости