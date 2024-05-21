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Насколько Грузия готова к открытию британских вузов – Минобразования
Насколько Грузия готова к открытию британских вузов – Минобразования
Sputnik Грузия
Британская сторона выразила готовность к тесному партнерству с Грузией, отметили в ведомстве 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T18:40+0400
2024-05-21T18:40+0400
2024-05-21T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия располагает необходимыми возможностями и готова к открытию британских университетов на территории страны – показали результаты углубленного исследования британской организации Times Higher Education (THE), которое проводилось в стране в январе-марте этого года, сообщили в пресс-службе ведомства. Целью исследования, проведенного Times Higher Education, было выявление возможностей и проблем развития британо-грузинского транснационального образования, а также разработка рекомендаций по развитию партнерских отношений между двумя странами. "Всемирный форум образования", который ежегодно проводится в Лондоне, является крупнейшим собранием министров образования, высшего образования и навыков, а также их советников. Глава Минобразования Грузии провел встречу с советником британского правительства по вопросам высшего образования сэром Стивом Смитом, с которым обсудил перспективы углубления сотрудничества. Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке>>Министр получил полную поддержку с британской стороны, которая выразила готовность к тесному партнерству с Грузией и выходу на рынок. По завершении официального приема Амилахвари пригласил высокопоставленных чиновников посетить Грузию с целью укрепления партнерства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий амилахвари, times higher education, лондон, грузия, новости, общество, великобритания, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта
георгий амилахвари, times higher education, лондон, грузия, новости, общество, великобритания, образование в грузии, образование, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта
Насколько Грузия готова к открытию британских вузов – Минобразования
Британская сторона выразила готовность к тесному партнерству с Грузией, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия располагает необходимыми возможностями и готова к открытию британских университетов на территории страны – показали результаты углубленного исследования британской организации Times Higher Education (THE), которое проводилось в стране в январе-марте этого года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Целью исследования, проведенного Times Higher Education, было выявление возможностей и проблем развития британо-грузинского транснационального образования, а также разработка рекомендаций по развитию партнерских отношений между двумя странами.
Результаты исследования и сотрудничество между странами обсудил министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари в рамках официального приема на "Всемирном форуме образования" (The Education World Forum) в Ланкастерском дворце.
"Всемирный форум образования", который ежегодно проводится в Лондоне, является крупнейшим собранием министров образования, высшего образования и навыков, а также их советников.
Глава Минобразования Грузии провел встречу с советником британского правительства по вопросам высшего образования сэром Стивом Смитом, с которым обсудил перспективы углубления сотрудничества.
Министр получил полную поддержку с британской стороны, которая выразила готовность к тесному партнерству с Грузией и выходу на рынок.
По завершении официального приема Амилахвари пригласил высокопоставленных чиновников посетить Грузию с целью укрепления партнерства.