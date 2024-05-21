https://sputnik-georgia.ru/20240521/obschestvo-gruzii-budet-znat-pravdu--gensek-gruzinskoy-mechty-pro-obedinenie-oppozitsii-288027220.html

Общество Грузии будет знать правду – генсек "Грузинской мечты" про объединение оппозиции

Общество Грузии будет знать правду – генсек "Грузинской мечты" про объединение оппозиции

Sputnik Грузия

Если оппозиционные партии смогут быть представленными на одной платформе, это будет только приветствоваться, заявил генсек правящей партии 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T19:09+0400

2024-05-21T19:09+0400

2024-05-21T19:09+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Если оппозиция сможет объединиться перед выборами в парламент, общество будет знать правду, кто к какой партии принадлежит, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Часть оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы", "Ахали" и "Дроа"), которых представители "Грузинской мечты" называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", заявила о намерении объединиться перед выборами. Об объединении явных и неявных представителей "Нацдвижения" заявил и лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Сандро Раквиашвили. "Единый список – очень хорошая идея, и мы ее поддерживаем. Призываем всех "нацев" (краткое название членов "Нацдвижения" – ред.) и почти "нацев" объединиться в "нацев". Но может быть и так, что будет два объединения "нацев" или нечто подобное, но в любом случае мы поддерживаем такое объединение", – сказал Раквиашвили. По его словам, подобные объединения отразят полную картину в стране, согласно которой в Грузии есть представители "Грузинской мечты", "Нацдвижения" и "Гирчи". Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. Если президент возглавит оппозицию, то это только на руку "Грузинской мечте" – премьер >>По предварительным опросам 2023 года, шанс преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент есть у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024