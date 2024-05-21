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США должны показать, что реально хотят партнерства с Грузией – депутат
США должны показать, что реально хотят партнерства с Грузией – депутат
Sputnik Грузия
Мы согласны на партнерство и обсуждение вопросов, но не в ущерб суверенитету и вере, заявил политики 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T14:56+0400
2024-05-21T14:56+0400
2024-05-21T15:16+0400
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гурам мачарашвили
ираклий кобахидзе
"сила народа"
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Если США действительно хотят партнерства, то Грузия открыта для этого, однако виртуальная реальность, которую некоторые представители США создают для всего мира, должна быть показана в реальности, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.Кроме того, по словам депутата, общество не должно быть введено в заблуждение тем, что пропаганда ЛГБТ – это современность, а от традиций следует отказаться. "Как только вместо виртуальной реальности со стороны США будет возможность увидеть реальность, мы готовы обсуждать эти вопросы с США", – заявил Мачарашвили.Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны>> При этом депутат напомнил, что представители "Силы народа" около двух месяцев назад говорили о том, что вот уже 30 лет у Грузии есть партнерские отношения с США, и ничего не происходит в направлении либерализации визового режима, свободной торговли или прямых полетов. "Мы согласны на партнерство и обсуждение этих вопросов, но не в ущерб суверенитету и вере", – подчеркнул Мачарашвили. Как отметил депутат, в течение 30 лет такое предложение могло быть сделано со стороны США в любое время. Тему о том, что, несмотря на многолетнее стратегическое партнерство, между Грузией и США до сих пор нет соглашения о свободной торговле, прямого авиасообщения, Штаты не отменяли визы, первыми подняли депутаты от партии "Сила народа". Позже эту тему подхватили в "Грузинской мечте", включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Представители США не раз напоминали о том, что более чем за 30 лет дипломатических отношений Штаты оказали Грузии помощь в размере более 6 миллиардов долларов. В "Грузинской мечте" же говорят, что большая часть денег шла неправительственному сектору. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа"
США должны показать, что реально хотят партнерства с Грузией – депутат
14:56 21.05.2024 (обновлено: 15:16 21.05.2024)
Мы согласны на партнерство и обсуждение вопросов, но не в ущерб суверенитету и вере, заявил политики
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Если США действительно хотят партнерства, то Грузия открыта для этого, однако виртуальная реальность, которую некоторые представители США создают для всего мира, должна быть показана в реальности, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.
"Если Америка действительно хочет партнерства, дружбы с Грузией, мы открыты для этого. Но виртуальная реальность, которую, к сожалению, некоторые представители CША создают всему миру, должна быть показана в реальности – грузинский закон не должен быть крещен российским, грузинскому обществу не должны говорить, что отсутствие веры лучше, чем вера", – сказал Мачарашвили.
Кроме того, по словам депутата, общество не должно быть введено в заблуждение тем, что пропаганда ЛГБТ – это современность, а от традиций следует отказаться. "Как только вместо виртуальной реальности со стороны США будет возможность увидеть реальность, мы готовы обсуждать эти вопросы с США", – заявил Мачарашвили.
При этом депутат напомнил, что представители "Силы народа" около двух месяцев назад говорили о том, что вот уже 30 лет у Грузии есть партнерские отношения с США, и ничего не происходит в направлении либерализации визового режима, свободной торговли или прямых полетов.
"Мы согласны на партнерство и обсуждение этих вопросов, но не в ущерб суверенитету и вере", – подчеркнул Мачарашвили. Как отметил депутат, в течение 30 лет такое предложение могло быть сделано со стороны США в любое время.
"Грузия и раньше была достойна его. Мы знаем, что такие вопросы не ставят всерьез по решению одного конгрессмена. Поэтому мы не знаем, насколько серьезным является данное предложение американских властей к Грузии", – добавил депутат.
Тему о том, что, несмотря на многолетнее стратегическое партнерство, между Грузией и США до сих пор нет соглашения о свободной торговле, прямого авиасообщения, Штаты не отменяли визы, первыми подняли депутаты от партии "Сила народа". Позже эту тему подхватили в "Грузинской мечте", включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Представители США не раз напоминали о том, что более чем за 30 лет дипломатических отношений Штаты оказали Грузии помощь в размере более 6 миллиардов долларов. В "Грузинской мечте" же говорят, что большая часть денег шла неправительственному сектору.
Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.