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Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны

Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны

Sputnik Грузия

Согласно законопроекту американского конгрессмена, если в Грузии будет принят закон об "иноагентах", США введут санкции против политиков и чиновников 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T13:30+0400

2024-05-21T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявила, что ждет от США уважения к грузинскому государству и народу, а не оскорбительного шантажа и туманных обещаний.Так "Грузинская мечта" прокомментировала распространенную изданием Politiko информацию об законопроекте одного из американских конгрессменов. В нем говорится, что США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Партия власти с сожалением отметила, что ряд американских политиков и чиновников "совершают ошибку за ошибкой и вновь говорят с Грузией языком шантажа".

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политика, новости, грузия, сша, грузинская мечта - демократическая грузия