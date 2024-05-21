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Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны
Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны
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Согласно законопроекту американского конгрессмена, если в Грузии будет принят закон об "иноагентах", США введут санкции против политиков и чиновников 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявила, что ждет от США уважения к грузинскому государству и народу, а не оскорбительного шантажа и туманных обещаний.Так "Грузинская мечта" прокомментировала распространенную изданием Politiko информацию об законопроекте одного из американских конгрессменов. В нем говорится, что США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Партия власти с сожалением отметила, что ряд американских политиков и чиновников "совершают ошибку за ошибкой и вновь говорят с Грузией языком шантажа".
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политика, новости, грузия, сша, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, сша, грузинская мечта - демократическая грузия
Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны
13:30 21.05.2024 (обновлено: 13:47 21.05.2024)
Дополняется
Согласно законопроекту американского конгрессмена, если в Грузии будет принят закон об "иноагентах", США введут санкции против политиков и чиновников
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявила, что ждет от США уважения к грузинскому государству и народу, а не оскорбительного шантажа и туманных обещаний.
Так "Грузинская мечта" прокомментировала распространенную изданием Politiko информацию об законопроекте одного из американских конгрессменов. В нем говорится, что США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции.
"Оздоровление грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого нужны не обещания с совершенно туманными перспективами и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и грузинскому народу", - сказано в заявлении политсовета "Грузинской мечты".
Партия власти с сожалением отметила, что ряд американских политиков и чиновников "совершают ошибку за ошибкой и вновь говорят с Грузией языком шантажа".