https://sputnik-georgia.ru/20240521/v-gruzii-uprazdnyayut-konsultatsionnuyu-gruppu-tsik-288010630.html

В Грузии упраздняют консультационную группу ЦИК

В Грузии упраздняют консультационную группу ЦИК

Sputnik Грузия

В полномочия консультационной группы может входить наблюдение за пересчетом результатов голосования 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T10:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Парламентское большинство инициировало поправки, предусматривающие упразднение консультационной группы ЦИК Грузии, которая должна создаваться на период выборов и в которую должны входить представитель аппарата Народного защитника, а также отобранные наблюдательными организациями международные и местные эксперты.Целесообразность упразднения консультационной группы ЦИК подтверждается имеющимся опытом: эта группа фактически не функционирует из-за нежелания наблюдательских организаций участвовать в ее деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.По действующему законодательству, консультационная группа ЦИК должна быть создана в течение десяти дней после назначения выборов. Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Эта группа полномочна представлять ЦИК рекомендации о процессе рассмотрения споров. Кроме того, в случае соответствующего постановления ЦИК, эта группа может получить дополнительные функции, в частности, наблюдение за пересчетом результатов голосования. Также согласно поправкам в "Избирательный кодекс", предусмотрено создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК.В частности, на том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно поддержки половины полного состава ЦИК. "Это решение будет способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе", – сказано в законопроекте. В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, выборы, цик грузии, парламент грузии