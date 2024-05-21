https://sputnik-georgia.ru/20240521/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-padat--s-kem-torguet-gruziya-288012370.html

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

Sputnik Грузия

Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в аналогичный период 2023 года 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T09:01+0400

2024-05-21T09:01+0400

2024-05-21T09:01+0400

экономика

грузия

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/27/236462769_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_33e702ce3b63edc0dc2faf4418dfd43a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2024 года снизился на 2,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 6,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что на 0,3% больше данных за январь-апрель 2023 года. Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Внешняя торговля Грузии резко снизилась, но это ненадолго – позитивный прогноз экспертов >>Отрицательный торговый баланс Грузии за четыре месяца 2024 года составил более 3 миллиардов долларов, что на 7,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За четыре месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд, драгоценных металлов и концентратов – почти на 119,1%, натурального виноградного вина – на 61%, а также спиртных напитков – на 48,5%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 35,2%, легковых автомобилей – на 3,1%, ферросплавов – на 2,4%, а также необработанного, полуобработанного или в виде порошка золота – на 0,3%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт летательных аппаратов – на 649,2%, грузовых авто – на 59,2%, а также прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 51,8%. С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей – на 25,7%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 19,5%, а также телефонных аппаратов – на 9,4%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2024 года составил 964,1 миллиона долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"