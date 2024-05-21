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Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия
Sputnik Грузия
Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в аналогичный период 2023 года 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T09:01+0400
2024-05-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2024 года снизился на 2,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 6,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что на 0,3% больше данных за январь-апрель 2023 года. Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Внешняя торговля Грузии резко снизилась, но это ненадолго – позитивный прогноз экспертов &gt;&gt;Отрицательный торговый баланс Грузии за четыре месяца 2024 года составил более 3 миллиардов долларов, что на 7,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д. За четыре месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд, драгоценных металлов и концентратов – почти на 119,1%, натурального виноградного вина – на 61%, а также спиртных напитков – на 48,5%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 35,2%, легковых автомобилей – на 3,1%, ферросплавов – на 2,4%, а также необработанного, полуобработанного или в виде порошка золота – на 0,3%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт летательных аппаратов – на 649,2%, грузовых авто – на 59,2%, а также прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 51,8%. С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей – на 25,7%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 19,5%, а также телефонных аппаратов – на 9,4%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2024 года составил 964,1 миллиона долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешнеторговый оборот продолжает падать – с кем торгует Грузия

09:01 21.05.2024
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2024 года снизился на 2,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составил 6,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что на 0,3% больше данных за январь-апрель 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-апрель 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

1 763,2

-10,1

Импорт

4 800,2

0,3

Всего

6 563,4

-2,7

Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Внешняя торговля Грузии резко снизилась, но это ненадолго – позитивный прогноз экспертов >>
Отрицательный торговый баланс Грузии за четыре месяца 2024 года составил более 3 миллиардов долларов, что на 7,5% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-апрель 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение,%

Легковые автомобили

576,6

-3,1

Вино

126,5

61,0

Ферросплавы

82,4

-2,4

Спиртные напитки

79,6

48,5

Минеральные воды

50,9

30,8

За четыре месяца 2024 года больше всех вырос экспорт руд, драгоценных металлов и концентратов – почти на 119,1%, натурального виноградного вина – на 61%, а также спиртных напитков – на 48,5%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 35,2%, легковых автомобилей – на 3,1%, ферросплавов – на 2,4%, а также необработанного, полуобработанного или в виде порошка золота – на 0,3%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-апрель 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

721,8

-25,7

Нефтепродукты

422,6

32,8

Лекарства

217,1

39,6

Газ

201,7

-19,5

Телефонные аппараты

102,8

-9,4

За отчетный период больше всего вырос импорт летательных аппаратов – на 649,2%, грузовых авто – на 59,2%, а также прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки – 51,8%.
С начала года сократился лишь импорт легковых автомобилей – на 25,7%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 19,5%, а также телефонных аппаратов – на 9,4%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-апреле 2024 года составил 964,1 миллиона долларов, что составляет 14,7% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-апреле 2024 года

Страны

Млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

964,1

3,6

Россия

836,8

-1,5

Китай

497,5

0,5

США

479,7

-19,8

Азербайджан

400,8

-20,8

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Армения, Казахстан и Италия.
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