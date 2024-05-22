https://sputnik-georgia.ru/20240522/deputat-zakon-ob-inoagentakh---eto-zaschita-suvereniteta-gruzii--288035423.html
Депутат: закон об "иноагентах" – это защита суверенитета Грузии
Депутат: закон об "иноагентах" – это защита суверенитета Грузии
Sputnik Грузия
Законопроект американского конгрессмена касательно либерализации визового режима на определенных условиях в "Грузинской мечте" назвали шантажом 22.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-22T11:11+0400
2024-05-22T11:11+0400
2024-05-22T11:56+0400
грузия
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георгий кахиани
саломе зурабишвили
шалва папуашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" является защитой суверенитета Грузии, поэтому этот вопрос не подлежит шантажу со стороны США, а законопроект – отзыву, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона "MEGOBARI", США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko. По словам главы парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Беки Одишария, для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" неприемлем торг вокруг суверенитета страны, а Соединенные Штаты должны рассматривать Грузию как равного партнера. Как ранее заявили в правящей партии, оздоровление грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Грузии нужны не обещания с совершенно туманными перспективами и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и грузинскому народу. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу. Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий кахиани, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, георгий кахиани, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Депутат: закон об "иноагентах" – это защита суверенитета Грузии
11:11 22.05.2024 (обновлено: 11:56 22.05.2024)
Законопроект американского конгрессмена касательно либерализации визового режима на определенных условиях в "Грузинской мечте" назвали шантажом
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" является защитой суверенитета Грузии, поэтому этот вопрос не подлежит шантажу со стороны США, а законопроект – отзыву, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани.
Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона "MEGOBARI", США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.
"Для нас отчасти неприемлемо то, о чем идет речь в этой инициативе. Мы видим, что разговор ведется на языке шантажа. Друзья в таком тоне не говорят. Из этой статьи вытекает, что якобы, согласно этой инициативе, мы должны отозвать этот закон. Этот закон для нас является гарантией защиты суверенитета. За счет суверенитета шантажа не будет", – сказал Кахиани.
По словам главы парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Беки Одишария, для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" неприемлем торг вокруг суверенитета страны, а Соединенные Штаты должны рассматривать Грузию как равного партнера.
"Мы не можем торговать суверенитетом и законом, инициированным большинством парламента независимой суверенной страны. Если они готовы относиться к нам как к настоящим равноправным партнерам, то, конечно, Грузия абсолютно открыта для сотрудничества в этом направлении", – сказал Одишария.
Как ранее заявили в правящей партии, оздоровление грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Грузии нужны не обещания с совершенно туманными перспективами и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и грузинскому народу.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу.
Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент.
Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.