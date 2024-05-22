https://sputnik-georgia.ru/20240522/deputat-zakon-ob-inoagentakh---eto-zaschita-suvereniteta-gruzii--288035423.html

Депутат: закон об "иноагентах" – это защита суверенитета Грузии

Депутат: закон об "иноагентах" – это защита суверенитета Грузии

Sputnik Грузия

Законопроект американского конгрессмена касательно либерализации визового режима на определенных условиях в "Грузинской мечте" назвали шантажом 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T11:11+0400

2024-05-22T11:11+0400

2024-05-22T11:56+0400

грузия

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георгий кахиани

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" является защитой суверенитета Грузии, поэтому этот вопрос не подлежит шантажу со стороны США, а законопроект – отзыву, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона "MEGOBARI", США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko. По словам главы парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Беки Одишария, для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" неприемлем торг вокруг суверенитета страны, а Соединенные Штаты должны рассматривать Грузию как равного партнера. Как ранее заявили в правящей партии, оздоровление грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Грузии нужны не обещания с совершенно туманными перспективами и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и грузинскому народу. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу. Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий кахиани, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах