https://sputnik-georgia.ru/20240521/eto-shantazh--kaladze-o-vozmozhnom-vvedenii-sanktsiy-ssha-v-otnoshenii-gruzinskikh-chinovnikov-288024929.html

Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников

Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников

Sputnik Грузия

Генсекретарь правящей партии считает непонятным, почему грузинские политики должны подвергаться санкциям 21.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-21T16:06+0400

2024-05-21T16:06+0400

2024-05-21T16:08+0400

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каха каладзе

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. США, которые являются стратегическим партнером, не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз – это абсолютно неприемлемо, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу по введению санкций в отношении высокопоставленных грузинских чиновников. США должны показать, что реально хотят партнерства с Грузией – депутат>>Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.Генеральный секретарь правящей партии считает непонятным, почему грузинские политики должны подвергаться санкциям. "Парламент, избранный большинством населения нашей страны, принимает законы внутри страны. И за это политики должны подвергаться санкциям? Немыслимо, что мы находимся в таком абсурде. Но с учетом нынешней реальности, того, что происходит в мире, меня действительно уже ничто не удивляет", – добавил Каладзе. Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу. Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ>>Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, каха каладзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах