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Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников
Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников
Sputnik Грузия
Генсекретарь правящей партии считает непонятным, почему грузинские политики должны подвергаться санкциям 21.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-21T16:06+0400
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2024-05-21T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. США, которые являются стратегическим партнером, не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз – это абсолютно неприемлемо, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу по введению санкций в отношении высокопоставленных грузинских чиновников. США должны показать, что реально хотят партнерства с Грузией – депутат>>Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.Генеральный секретарь правящей партии считает непонятным, почему грузинские политики должны подвергаться санкциям. "Парламент, избранный большинством населения нашей страны, принимает законы внутри страны. И за это политики должны подвергаться санкциям? Немыслимо, что мы находимся в таком абсурде. Но с учетом нынешней реальности, того, что происходит в мире, меня действительно уже ничто не удивляет", – добавил Каладзе. Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу. Борьба США с православием, жажда мести константинопольского патриарха и Эстония против ЭПЦ>>Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент. Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, каха каладзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, сша, каха каладзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, законопроект об иноагентах
Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников
16:06 21.05.2024 (обновлено: 16:08 21.05.2024)
Генсекретарь правящей партии считает непонятным, почему грузинские политики должны подвергаться санкциям
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. США, которые являются стратегическим партнером, не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз – это абсолютно неприемлемо, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу по введению санкций в отношении высокопоставленных грузинских чиновников.
Согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона, США либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же будет принят закон об "иноагентах", против политиков и чиновников будут введены санкции. Информацию распространило Politiko.
"Абсолютно неприемлемо говорить на языке шантажа и угроз. Я считаю и думаю, что со стратегическим партнером не должны разговаривать в подобной форме. Но ясно одно: когда ты делаешь важное для страны дело и с другой стороны слышны содержащие шантаж заявления, угрозы о том, что политики будут подвергнуты санкциям, за что?!" – сказал Каладзе.
Генеральный секретарь правящей партии считает непонятным, почему грузинские политики должны подвергаться санкциям.
"Парламент, избранный большинством населения нашей страны, принимает законы внутри страны. И за это политики должны подвергаться санкциям? Немыслимо, что мы находимся в таком абсурде. Но с учетом нынешней реальности, того, что происходит в мире, меня действительно уже ничто не удивляет", – добавил Каладзе.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили возвращает законопроект в парламент в том же виде и добавляет только одну статью, согласно которой закон будет действовать только в течение одного дня после вступления силу.
Как отмечено в мотивированных замечаниях к законопроекту, улучшить его невозможно. Закон является неконституционным по всему своему содержанию, следовательно, негрузинским, неевропейским и недемократическим. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения в него изменений. Его суть, содержание и принципы неприемлемы, считает президент.
Таким образом, президент предлагает отменить закон в кратчайшие сроки: на следующий день после вступления в силу.
Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето.