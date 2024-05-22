https://sputnik-georgia.ru/20240522/krazhi-knig-iz-evropeyskikh-bibliotek--zaderzhan-pyatyy-chlen-gruppirovki-288050436.html

Кража антикварных книг в Европе – прокуратура Грузии обнародовала детали дела

Кража антикварных книг в Европе – прокуратура Грузии обнародовала детали дела

Sputnik Грузия

Члены преступной группировки в 2022-2023 годах украли книги на сотни тысяч евро 22.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Генпрокуратура Грузии сообщила о задержании пятого фигуранта дела о краже книг из библиотек в разных странах Евросоюза на сотни тысяч евро. О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII-XIX веков стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Пушкина из ряда библиотек Франции. Позже 25 апреля 2024 года прокуратура Грузии подтвердила участие страны в следственных мероприятиях по этому делу вместе со следственными органами трех европейских стран и проведении оперативных мероприятий в Грузии. К тому времени были задержаны уже четыре человека.Что касается пятого задержанного по делу, решением суда он помещен под арест на время следствия. В результате обысков в Грузии была изъята большая денежная сумма и сотни книг, в том числе книга на французском языке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки, изданная в XIX веке. По данным следствия, граждане Грузии создали преступную группировку в 2022 году и с тех пор занимались кражами дорогостоящих антикварных книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии. Фигуранты дела о краже книг из библиотек в Европе будут ждать приговора в тюрьме в Грузии>>Злоумышленники использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии, и заранее подготовленные поддельные образцы книг. Они брали интересующие книги для прочтения, в основном классиков XIX века, а сдавали вместо оригинальной книги качественную подделку.Следствие установило, что таким образом преступники в 2022 и 2023 годах смогли украсть книги на сотни тысяч евро. Дело же о краже книг не закрыто, работа по выявлению других членов преступной группировки продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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книги, преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, франция, александр пушкин