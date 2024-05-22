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Кто из футболистов Грузии едет на Евро 2024 в Германию? Саньоль определился с составом
Кто из футболистов Грузии едет на Евро 2024 в Германию? Саньоль определился с составом
Sputnik Грузия
Грузия, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня 22.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды из 26 человек, который отправится на чемпионат Европы в Германию в начале июня. Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая>>В рамках группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня, с Чехией – в Гамбурге 22 июня, с Португалией – в Гельзенкирхене 26 июня. Состав грузинской команды выглядит следующим образом: До начала Евро сборная Грузии в гостях 9 июня сыграет с командой Монтенегро товарищеский матч. Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Кто из футболистов Грузии едет на Евро 2024 в Германию? Саньоль определился с составом
16:58 22.05.2024 (обновлено: 18:12 22.05.2024)
Грузия, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды из 26 человек, который отправится на чемпионат Европы в Германию в начале июня.
В рамках группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня, с Чехией – в Гамбурге 22 июня, с Португалией – в Гельзенкирхене 26 июня.
Состав грузинской команды выглядит следующим образом:
Вратари:
Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили;
Защитники:
Гурам Кашия (капитан команды), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Саба Кверквелия, Георгий Гочолеишвили, Лука Лочошвили, Георгий Гвелесиани, Джимми Табидзе;
Полузащитники:
Георгий Чакветадзе, Георгий Кочорашвили, Сандро Алтунашвили, Зурико Давиташвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Леван Шенгелия, Джаба Канкава, Георгий Цитаишвили, Анзор Меквабишвили, Саба Лобжанидзе;
Нападающие:
Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе, Георгий Микаутадзе, Георгий Квилитая.
До начала Евро сборная Грузии в гостях 9 июня сыграет с командой Монтенегро товарищеский матч.
Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов).
Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).