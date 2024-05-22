https://sputnik-georgia.ru/20240522/kto-iz-futbolistov-gruzii-edet-na-evro-2024-v-germaniyu-sanol-opredelilsya-s-sostavom-288045400.html

Кто из футболистов Грузии едет на Евро 2024 в Германию? Саньоль определился с составом

Кто из футболистов Грузии едет на Евро 2024 в Германию? Саньоль определился с составом

Sputnik Грузия

Грузия, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T16:58+0400

2024-05-22T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал состав команды из 26 человек, который отправится на чемпионат Европы в Германию в начале июня. Гол Кварацхелия в ворота "Фиорентины" болельщики назвали лучшим голом мая>>В рамках группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии, которая впервые попала на континентальное первенство, встретится с Турцией в Дортмунде 18 июня, с Чехией – в Гамбурге 22 июня, с Португалией – в Гельзенкирхене 26 июня. Состав грузинской команды выглядит следующим образом: До начала Евро сборная Грузии в гостях 9 июня сыграет с командой Монтенегро товарищеский матч. Правительство Грузии приняло решение увеличить премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии до 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Ранее фонд "Карту", принадлежащий экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, пообещал выплатить сборной 30 миллионов лари (около 11,2 млн долларов) в том случае, если Грузия выйдет из группы. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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