https://sputnik-georgia.ru/20240522/v-letniy-sezon-mezhdu-gruziey-i-rf-budet-vypolneno-okolo-18-tysyachi-reysov-288047300.html

В летний сезон между Грузией и РФ будет выполнено около 1,8 тысячи рейсов

В летний сезон между Грузией и РФ будет выполнено около 1,8 тысячи рейсов

Sputnik Грузия

Полеты будут осуществлять три авиакомпании, сообщили в Агентстве гражданской авиации 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T17:23+0400

2024-05-22T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Между Грузией и Россией в летний сезон будет выполняться 1 761 рейс, говорится в информации Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии. Россия занимает третье место среди гражданского сообщения между Грузией и мировыми странами. Полеты между Грузией и Россией составят 13% от всех рейсов в летний навигационный сезон. Авиакомпания Red Wings с июня начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми>>Как отмечает агентство гражданской авиации, полеты будут осуществлять три авиакомпании. В середине мая 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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