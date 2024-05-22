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В летний сезон между Грузией и РФ будет выполнено около 1,8 тысячи рейсов
В летний сезон между Грузией и РФ будет выполнено около 1,8 тысячи рейсов
Sputnik Грузия
Полеты будут осуществлять три авиакомпании, сообщили в Агентстве гражданской авиации 22.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Между Грузией и Россией в летний сезон будет выполняться 1 761 рейс, говорится в информации Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии. Россия занимает третье место среди гражданского сообщения между Грузией и мировыми странами. Полеты между Грузией и Россией составят 13% от всех рейсов в летний навигационный сезон. Авиакомпания Red Wings с июня начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми>>Как отмечает агентство гражданской авиации, полеты будут осуществлять три авиакомпании. В середине мая 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, россия, грузия, новости, агентство гражданской авиации, georgian airways, авиасообщение в грузии, авиасообщение
экономика, россия, грузия, новости, агентство гражданской авиации, georgian airways, авиасообщение в грузии, авиасообщение
В летний сезон между Грузией и РФ будет выполнено около 1,8 тысячи рейсов
17:23 22.05.2024 (обновлено: 18:15 22.05.2024)
Полеты будут осуществлять три авиакомпании, сообщили в Агентстве гражданской авиации
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Между Грузией и Россией в летний сезон будет выполняться 1 761 рейс, говорится в информации Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.
Россия занимает третье место среди гражданского сообщения между Грузией и мировыми странами. Полеты между Грузией и Россией составят 13% от всех рейсов в летний навигационный сезон.
Как отмечает агентство гражданской авиации, полеты будут осуществлять три авиакомпании.
"Полеты между Грузией и Российской Федерацией осуществляются только теми авиакомпаниями, которые не находятся в черном списке Евросоюза. Полеты не осуществляются также теми судами, которым производители воздушных судов прекратили техподдержку, что подразумевает как ограничение к технической и полетной документации, так и поставку запасных частей", – отмечает агентство.
В середине мая 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.