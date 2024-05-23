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Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии
Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии
Sputnik Грузия
"Глобальная партия войны", по словам представителей правящей партии, – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T11:43+0400
2024-05-23T11:43+0400
2024-05-23T12:26+0400
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бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Борьба с "глобальной партией войны" является болезненной и тяжелой, но безальтернативной, так как в случае капитуляции Грузия в кратчайшие сроки может разделить судьбу Украины, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". По словам премьера, правящая политическая сила может легко уйти домой, но результатом будет то, что к власти придет единственная альтернатива, политическая сила, которая управляла этой страной с 2004 по 2012 год – коллективное "Нацдвижение". Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Соответственно, по словам главы грузинского правительства, есть две теоретические альтернативы: продолжать эту очень сложную и болезненную борьбу с "глобальной партией войны" или же допустить возвращение к власти той силы, которая управляла политическими процессами в Грузии путем внешнего вмешательства до 2012 года. При этом, как отметил премьер, власти Грузии не называют партнеров "глобальной партией войны", однако заявляют, что "глобальная партия войны" оказывает серьезное влияние на это политическое пространство. "Глобальная партия войны" и ее главная жертва – премьер Грузии дал пояснения>>Власти Грузии ни в коем случае не называют партнеров, Евросоюз и США, "глобальной партией войны", однако, как отметил премьер, важна деолигархизация как ЕС, так и США, избавление от этих влияний. Как ранее заявил Кобахидзе, Европейский Союз является одной из главных жертв "глобальной партии войны", за которой стоит конкретная страна. Что касается большей конкретики насчет сил, стоящих за "глобальной партией войны", то, по словам главы правительства, публичное упоминание этих сил может принести вред национальной безопасности Грузии. О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, ираклий кобахидзе, сша, единое национальное движение, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, украина, ираклий кобахидзе, сша, единое национальное движение, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии
11:43 23.05.2024 (обновлено: 12:26 23.05.2024)
"Глобальная партия войны", по словам представителей правящей партии, – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Борьба с "глобальной партией войны" является болезненной и тяжелой, но безальтернативной, так как в случае капитуляции Грузия в кратчайшие сроки может разделить судьбу Украины, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
"Альтернативы борьбе с "глобальной партией войны" нет. Это очень болезненная, тяжелая борьба, в том числе и с персональной точки зрения... Это неприятно ни персонально, ни в целом, но альтернативы нет по одной простой причине, альтернатива – это капитуляция, а единственным продолжением капитуляции является украинизация этой страны", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, правящая политическая сила может легко уйти домой, но результатом будет то, что к власти придет единственная альтернатива, политическая сила, которая управляла этой страной с 2004 по 2012 год – коллективное "Нацдвижение".
Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.
"Гарантированным результатом деятельности этой политической силы, причем в ближайшем будущем, станет украинизация этой страны. Они предпримут те шаги, которых требовали от нас, и добьются украинизации этой страны в очень короткие сроки", – подчеркнул премьер.
Соответственно, по словам главы грузинского правительства, есть две теоретические альтернативы: продолжать эту очень сложную и болезненную борьбу с "глобальной партией войны" или же допустить возвращение к власти той силы, которая управляла политическими процессами в Грузии путем внешнего вмешательства до 2012 года.
"Неизбежным результатом в кратчайшие сроки станет украинизация этой страны, то есть то, что Грузия разделит судьбу Украины. Поскольку мы говорим о двух альтернативных версиях, то, конечно, альтернативы этой очень болезненной и трудной для нас борьбы нет. Это борьба некомфортна, но безальтернативна", – заявил Кобахидзе.
При этом, как отметил премьер, власти Грузии не называют партнеров "глобальной партией войны", однако заявляют, что "глобальная партия войны" оказывает серьезное влияние на это политическое пространство.
Власти Грузии ни в коем случае не называют партнеров, Евросоюз и США, "глобальной партией войны", однако, как отметил премьер, важна деолигархизация как ЕС, так и США, избавление от этих влияний.
"У нас есть очень четко выраженная позиция. Мы хотим интеграции в ЕС, более тесного сотрудничества с США, но, к сожалению, мы видим противоположные процессы именно из-за того влияния как на один, так и на другой субъект", – подчеркнул премьер.
Как ранее заявил Кобахидзе, Европейский Союз является одной из главных жертв "глобальной партии войны", за которой стоит конкретная страна. Что касается большей конкретики насчет сил, стоящих за "глобальной партией войны", то, по словам главы правительства, публичное упоминание этих сил может принести вред национальной безопасности Грузии.
О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.