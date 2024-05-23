https://sputnik-georgia.ru/20240523/ne-otrazhaet-pozitsiyu-niderlandov--posolstvo-gruzii-o-state-financial-times-288056332.html

Не отражает позицию Нидерландов – посольство Грузии о статье Financial Times

Не отражает позицию Нидерландов – посольство Грузии о статье Financial Times

Sputnik Грузия

Ряд стран ЕС настаивает на принятии ограничительных мер в отношении Грузии из-за закона об "иноагентах", сказано в статье Financial Times 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T13:45+0400

2024-05-23T13:45+0400

2024-05-23T13:45+0400

грузия

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новости

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саломе зурабишвили

financial times

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Информация, опубликованная в статье британской и международной деловой газеты Financial Times, неточно отражает как позицию Нидерландов, так и заявления представителей страны в Евросоюзе о Грузии, говорится в сообщении посольства Нидерландов в Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Financial Times опубликовала статью, в которой отмечалось, что Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция выступят с инициативой возможности введения антигрузинских санкций, которые включают варианты приостановки безвизового режима, целевых санкций и замораживания фондов ЕС, в ответ на принятие парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния".Financial Times в своей статье сослалось на чиновников, осведомленных о ходе дискуссий.Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Это шантаж – Каладзе о возможном введении санкций США в отношении грузинских чиновников>>Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, нидерланды, саломе зурабишвили , financial times, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах