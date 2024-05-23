https://sputnik-georgia.ru/20240523/prozrachnost-luchshaya-zaschita-dlya-demokratii--deputat-288058124.html

Депутат: прозрачность – лучшая защита для демократии

Депутат: прозрачность – лучшая защита для демократии

Sputnik Грузия

Для грузинского населения непонятны двойные стандарты, которые наблюдаются со стороны определенных субъектов, что якобы прозрачность Грузии вовсе не нужна... 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T15:06+0400

2024-05-23T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Прозрачность – это стандарт, который наилучшим образом защищает демократию в условиях современных вызовов и не имеет альтернативы ни во Франции, ни в Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Сенат Франции принял законопроект, направленный на предотвращение иностранного вмешательства. Согласно законопроекту, планируется создание специального реестра, в котором должны будут регистрироваться представители иностранных интересов. Ранее, 14 мая, парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. На этом фоне, по словам депутат, для грузинского населения еще более непонятны двойные стандарты, которые наблюдаются со стороны определенных субъектов, что якобы прозрачность Грузии вовсе не нужна, а в другой стране она неизбежна для защиты демократии. "Они и объяснить не могут нам этого, потому что это реальность, и, соответственно, факт, что проект прозрачности не имеет альтернативы ни во Франции, ни в Грузии", – подчеркнул Ионатамишвили. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, франция, сша, израиль, законопроект об иноагентах