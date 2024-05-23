https://sputnik-georgia.ru/20240523/reshenie-espch-po-delu-saakashvili-postavilo-tochku-v-klevete---spiker-parlamenta-gruzii-288062615.html

Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии

Решение ЕСПЧ по делу Саакашвили поставило точку в клевете – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Решение окончательно поставило точку в сомнениях насчет справедливости грузинского суда, заявил спикер 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T21:21+0400

2024-05-23T21:21+0400

2024-05-23T23:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека решением по делу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поставил точку в 10-летней клевете против грузинского суда и подтвердил важность принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. ЕСПЧ отклонил жалобы гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. По его словам, решение окончательно поставило точку в сомнениях насчет справедливости грузинского суда. "Это решение окончательно сделало явным для всех, что решения грузинского суда справедливы, не содержат никаких признаков политической мотивации, в чем уже 10 лет нас постоянно обвиняют внутренние и внешние недоброжелатели", – сказал Кобахидзе. По его словам, это решение ударит по оппозиции и их покровителям. "Сегодня тот день, когда 10-летняя кампания против правосудия Грузии завершилась крахом, и правосудие восторжествовало. 10-летний нарратив обрушился на голову радикальной оппозиции, неправительственных организаций и их иностранных покровителей, при этом не нашими руками, а руками Европейского суда по правам человека", – сказал Папуашвили. Он отметил, что ЕСПЧ подтвердил, что не было никакой политической мотивации по делам против Саакашвили. По его словам, таким образом развеян миф о клане в грузинском суде, распространяемый "радикальной оппозицией" и НПО. "Десять лет мы постоянно слышим, что в суде есть клан, что суд предвзят и что правосудие политическое. Эту клевету распространяет наша радикальная оппозиция, их союзники неправительственные организации и надзирающие за ними иностранные силы, которые в ряде случаев тайно и незаконно финансируют партии и НПО", – сказал Папуашвили. По его словам, решение по Саакашвили уже не первое подобное дело, которое подтверждает непредвзятость грузинского суда. "Решение по иску Саакашвили не первое. ЕСПЧ оправдал грузинское правосудие по делам телеканала "Рустави 2", Ники Мелия, Бачо Ахалая, как и по другим так называемым "политически мотивированным делам", – сказал Папуашвили. Он напомнил, что Саакашвили недавно был вынужден отозвать другой иск из Европейского суда по правам человека о нанесении вреда здоровья, так как знал, что проиграет. По его словам, годами велась атака на Грузию из-за темы Саакашвили. "В течение нескольких лет велась постоянная атака на власти Грузии, которая была пропитана ложью и клеветой. Для освобождения Саакашвили нам угрожали санкциями и распространяли дезинформацию. В тоже время создали тепличные условия за границей для Саакашвили и его партии и не обделили их ни финансированием, ни покровительством. Их встречали в Брюсселе и Вашингтоне, объявляли им поддержку и назначали их на должности, извне помогали Саакашвили управлять радикальной оппозицией и перед выборами помогли проникнуть в Грузию", – сказал Папуашвили. Сегодня приговор был вынесен не только Саакашвили, но и его режиму, и его покровителям, добавил спикер. По делу Гелашвили экс-президент был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий и организацию нанесения тяжкого вреда здоровью человека, и к 3 годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением по делу Гиргвлиани. Согласно принципу поглощения приговоров, Саакашвили получил 6 лет. В заключении он находится с ноября 2021 года. Сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. Европарламент принял четыре резолюции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав его политическим заключенным. Первая резкая резолюция по Грузии была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, европейский суд по правам человека, европарламент