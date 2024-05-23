https://sputnik-georgia.ru/20240523/saakashvili-proigral-dva-dela-v-espch-protiv-gruzii-288059164.html

Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии

Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии

Sputnik Грузия

Речь идет о делах об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T16:40+0400

2024-05-23T16:40+0400

2024-05-23T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемыми иски экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел, говорится в материалах суда.Речь идет о жалобах Саакашвили касательно дел об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. По делу Гелашвили экс-президент был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий и организацию нанесения тяжкого вреда здоровью человека, и к 3 годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением по делу Гиргвлиани. Согласно принципу поглощения приговоров, Саакашвили получил 6 лет. В заключении он находится с 2021 года. Наблюдателем по некоторым наиболее чувствительным с политической точки зрения и сложным с юридической точки зрения уголовным расследованиям против представителей прежней власти Грузии была Международная консультативная группа по уголовным расследованиям.Эта консультативная группа была создана в 2014 году и состояла из трех иностранных и высококвалифицированных специалистов в области уголовного правосудия.Заключение ЕСПЧ по жалобам СаакашвилиВ частности, ЕСПЧ в обоих случаях признал неприемлемыми жалобы Саакашвили на нарушение статьи 18 Европейской конвенции по правам человека "Нарушение пределов использования ограничений в отношении прав". В ней говорится, что ограничения прав и свобод не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены.Саакашвили настаивал на том, что уголовное преследование и наказание были политически мотивированными, и что его права на справедливое судебное разбирательство были неправомерно ограничены для иных целей. Страсбургский суд счел, что жалоба Саакашвили была недостаточно обоснована, без конкретных фактов. Не нашел ЕСПЧ нарушений по делу о помиловании убийц Гиргвлиани части 1 статьи 6 Конвенции, в которой говорится, что каждый имеет право на "справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона".Защита Саакашвили настаивала на том, что рассматривающий его дело судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не мог быть беспристрастным, так как в 2006 году он был помощником судьи, который рассматривал само дело об убийстве Гиргвлиани. Почему Саакашвили отозвал иск из Страсбургского суда – ответ главы Минюста Грузии>>Ни в одном из дел ЕСПЧ не нашел нарушений пункта D части 3 статьи 6 Конвенции касательно сбора доказательств национальными судами.Защита Саакашвили настаивала на том, что показания свидетелей не должны были быть приняты национальными судами в качестве надежных доказательств, так как они содержали противоречия. Суд пояснил, что хоть статья 6 Европейской конвенции по правам человека и гарантирует право на справедливое судебное разбирательство, она не устанавливает никаких правил относительно допустимости доказательств как таковых. Это в первую очередь регулируется национальным законодательством.Согласно пункту D части 3 статьи 6 Конвенции, каждый обвиняемый имеет право "допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него".Все вышеизложенные решения судейская коллегия ЕСПЧ приняла единогласно. Пятью голосами против двух Страсбургский суд постановил отсутствие в делу о помиловании убийц Гиргвлиани нарушений статьи 7 Конвенции, в которой говорится, что "Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое, согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву, не являлось уголовным преступлением".Саакашвили настаивал на том, что президентское право помилования, основанное на Конституции, является абсолютным в соответствии с внутренним законодательством и, следовательно, не подлежит никаким ограничениям.Двое судей подчеркнули, что, согласно грузинскому законодательству, Саакашвили, как президент Грузии, обладал дискреционным правом на помилование заключенных. Соответственно, непонятно, как он мог предвидеть возможное привлечение к уголовной ответственности за злоупотребление властью. При этом эти судьи отметили, что Верховный суд Грузии решающее значение придал тому факту, что Саакашвили ранее обещал помиловать четырех бывших силовиков, чтобы "купить" их молчание по делу об убийстве Гиргвлиани. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Депутат: Саакашвили – крупнейший преступник в современной истории Грузии>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Депутат: Саакашвили – крупнейший преступник в современной истории Грузии>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, валерий гелашвили, еспч, тбилисский городской суд