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Сколько кредитов подешевело после решения Нацбанка Грузии?
Сколько кредитов подешевело после решения Нацбанка Грузии?
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Комитет монетарной политики Нацбанка решил снизить ставку рефинансирования с 8,25% до 8% 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T09:48+0400
2024-05-23T09:48+0400
2024-05-23T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии привело к снижению выплат по 179,2 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 8,25% до 8%. Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны>>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 12,4 миллиарда лари. Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кредит, экономика, грузия, новости, общество
кредит, экономика, грузия, новости, общество
Сколько кредитов подешевело после решения Нацбанка Грузии?
Комитет монетарной политики Нацбанка решил снизить ставку рефинансирования с 8,25% до 8%
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии привело к снижению выплат по 179,2 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки".
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 8,25% до 8%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 12,4 миллиарда лари.
"Решение комитета монетарной политики связано с ситуацией в стране в последнее время. Центральный банк пытается улучшить ожидания, несмотря то, что решение власти создает угрозу росту экономики и обменному курсу в среднесрочный и долгосрочный период. В противном случае Центральный банк сохранил бы ставку рефинансирования на прежнем уровне и не вызвал бы дополнительного давления на курс и возможный рост инфляции", – говорится в заявлении НПО.
Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования:
Потребительский – 77,6 тысячи кредитов на сумму 2,2 млрд лари
Ипотечный – 68,8 тысячи кредитов на сумму 3,7 млрд лари
Бизнес кредиты – 31,6 тысячи кредитов на сумму 6,4 млрд лари.