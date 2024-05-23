https://sputnik-georgia.ru/20240523/skolko-kreditov-podeshevelo-posle-resheniya-natsbanka-gruzii-288049565.html

Сколько кредитов подешевело после решения Нацбанка Грузии?

Сколько кредитов подешевело после решения Нацбанка Грузии?

Sputnik Грузия

Комитет монетарной политики Нацбанка решил снизить ставку рефинансирования с 8,25% до 8% 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T09:48+0400

2024-05-23T09:48+0400

2024-05-23T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии привело к снижению выплат по 179,2 тысячи кредитов с плавающей процентной ставкой, говорится в информации НПО "Общество и банки". Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 8,25% до 8%. Национальный банк Грузии повысил прогноз роста экономики страны>>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По данным НПО, всего от ставки зависят кредиты на общую сумму 12,4 миллиарда лари. Какие кредиты зависят от ставки рефинансирования: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кредит, экономика, грузия, новости, общество