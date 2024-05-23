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В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии
В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии
Sputnik Грузия
Организаторы мероприятия – Грузинская ФНКА в России, Фонд ВРГО и Российско-Грузинский деловой совет 23.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-23T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Празднование, приуроченное ко Дню независимости Грузии, пройдет 26 мая в Москве, сообщает Грузинская община России.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Организаторы мероприятия – Грузинская ФНКА в России, Фонд ВРГО и Российско-Грузинский деловой совет. Адрес: Старая Басманная улица, дом 15А, стр. 4. Вход свободный.День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику>>Что касается Грузии, то известно, что грузинское правительство выделило 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, москва, грузия, новости, день независимости грузии, грузино-российские отношения, общество, культура
россия, москва, грузия, новости, день независимости грузии, грузино-российские отношения, общество, культура
В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии
Организаторы мероприятия – Грузинская ФНКА в России, Фонд ВРГО и Российско-Грузинский деловой совет
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik.
Празднование, приуроченное ко Дню независимости Грузии, пройдет 26 мая в Москве, сообщает
Грузинская община России.
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Мероприятие состоится в Саду им. Баумана, куда приглашают всех желающих, чтобы вместе поздравить Грузию с одним из важнейших государственных праздников. У гостей праздника, который стартует в 16:00 по местному времени, будет возможность увидеть выступления представителей эстрады и хореографических коллективов.
Организаторы мероприятия – Грузинская ФНКА в России, Фонд ВРГО и Российско-Грузинский деловой совет. Адрес: Старая Басманная улица, дом 15А, стр. 4. Вход свободный.
Что касается Грузии, то известно, что грузинское правительство выделило 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости.