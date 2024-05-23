https://sputnik-georgia.ru/20240523/v-moskve-proydet-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-gruzii-288049879.html

В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии

В Москве пройдет празднование Дня независимости Грузии

Sputnik Грузия

Организаторы мероприятия – Грузинская ФНКА в России, Фонд ВРГО и Российско-Грузинский деловой совет 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Празднование, приуроченное ко Дню независимости Грузии, пройдет 26 мая в Москве, сообщает Грузинская община России.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Организаторы мероприятия – Грузинская ФНКА в России, Фонд ВРГО и Российско-Грузинский деловой совет. Адрес: Старая Басманная улица, дом 15А, стр. 4. Вход свободный.День независимости Грузии будет отпразднован – МИД Грузии пресек панику>>Что касается Грузии, то известно, что грузинское правительство выделило 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, москва, грузия, новости, день независимости грузии, грузино-российские отношения, общество, культура