https://sputnik-georgia.ru/20240523/vremya-aktivnogo-turizma-gruziyu-s-mirom-letom-svyazhut-bolee-13-tysyach-reysov-288047141.html

Время активного туризма: Грузию с миром летом свяжут более 13 тысяч рейсов

Время активного туризма: Грузию с миром летом свяжут более 13 тысяч рейсов

Sputnik Грузия

Больше всего рейсов будет осуществляться между Грузией и странами Европы 23.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-23T10:51+0400

2024-05-23T10:51+0400

2024-05-23T10:51+0400

туризм

туризм

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грузия делает ставку на туризм

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европа

авиасообщение в грузии

авиасообщение

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузию в период с июня по октябрь 2024 года с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии. Больше всего рейсов, по данным агентства, будет осуществляться между Грузией и странами Европы. В летний период в европейские страны будет осуществлено 2 480 рейсов. Страны свяжут 11 авиакомпаний по 38 направлениям. Авиакомпания Red Wings с июня начинает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми>>На втором месте страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Оман, Кувейт и ОАЭ. Эти страны с Грузией свяжут 2 255 рейсов. Третье место занимает Россия. С этой страной Грузию в период с июня по октябрь свяжет 1 761 рейс. Всего полеты между Россией и Грузией осуществляют три авиакомпании. Таким образом, 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию. Пассажиропоток в аэропортах Грузии в период с 1 января по 30 апреля составил 1 946 881, что на 31% выше показателя 2023 года за аналогичный период и на 34% превышает показатель 2019 года – рекордный год для Грузии по числу авиарейсов и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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