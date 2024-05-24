https://sputnik-georgia.ru/20240524/delo-o-zvonkakh-s-ugrozami-uchastnikam-aktsiy-protesta-peredano-v-prokuraturu-gruzii-288077375.html

Дело о звонках с угрозами участникам акций протеста передано в прокуратуру Грузии

Дело о звонках с угрозами участникам акций протеста передано в прокуратуру Грузии

Sputnik Грузия

Служба персональных данных заявила, что расследование выходит за рамки ее компетенций и все собранные данные переданы в прокуратуру 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T21:12+0400

2024-05-24T21:12+0400

2024-05-24T21:12+0400

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служба защиты персональных данных

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Служба защиты персональных данных передала в прокуратуру дело о звонках с угрозами поддерживающим акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Служба персональных данных в начале мая приступила к изучению звонков с угрозами, поступающими сторонникам акций против закона, которые проводятся с 15 апреля в Грузии. "Так как использование определенного метода Caller ID Spoofing телефонных звонков к гражданам носит организованный характер с учетом частоты и масштабности, вместе с тем звонки по смыслу содержали угрозы и оскорбления и были направлены на попытку запугивания граждан, в том числе несовершеннолетних, следовательно, изучение таких вопросов с учетом содержания признаков преступления выходит за рамки компетенции службы, все заявления и сообщения, поступившие службе, были пересланы в прокуратуру Грузии", – говорится в сообщении службы. Что установила служба Служба персональных данных проверила три оператора мобильной связи в Грузии и их техническую инфраструктуру. Кроме того, проверка установила, что в ряде случаев, несмотря на то, что номер был зарегистрирован на конкретного владельца, в выписках не фиксируются осуществленные с этого номера звонки. "В результате проверки было выявлено, что указанные случаи представляют собой подделку идентификаторов, осуществляющих звонки – Caller ID Spoofing, которая осуществлялась следующим образом: адресату звонили с реального номера через специальную инфраструктуру, при использовании которой реальный номер менялся на несуществующий и/или присвоенный номер", – говорится в сообщении. Таким образом, по данным службы, мобильные операторы не могут установить личность и номер звонившего. Служба отметила, что аналогичная схема действовала и на звонки с незнакомых иностранных номеров, в том числе из Азербайджана. По данным одного из мобильных операторов, на номера его абонентов поступило до 400 звонков с номеров Азербайджана. "Согласно предоставленной информации одной из компаний электронной коммуникации, к абонентам ее сети в последнее время поступало большое количество звонков из Азербайджана, что не происходило через сеть мобильных операторов Азербайджана, согласно предоставленной ими информации", – говорится в сообщении. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена >> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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