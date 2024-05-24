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Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена
Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена
Sputnik Грузия
США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, причастных к принятию в Грузии закона об "иноагентах" 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T13:03+0400
2024-05-24T13:03+0400
2024-05-24T13:03+0400
грузия
политика
новости
дмитрий хундадзе
саломе зурабишвили
"сила народа"
сша
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Если Грузии предстоит сделать выбор между укреплением суверенитета родины и американскими визами и авиабилетами, то власти страны сделают выбор в пользу родины, заявил депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, комментируя решение госсекретаря США Энтони Блинкен о начале всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией. Как ранее заявил Блинкен, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны за подрыв демократии в Грузии или являются соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей. Когда западное законодательство очень востребовано на Западе и уже есть ряд стран, которые принимают такого рода законы для защиты своего суверенитета, а в Грузии аналогичный закон называют российским, это по словам Хундадзе, является двойным стандартом. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии>>Что касается правящей партии, то в "Грузинской мечте" заявили, что готовы к американским санкциям. "В истории Грузии люди жертвовали собой ради объединения и процветания страны, и мы как-нибудь выдержим одни санкции. Мы готовы ко всем санкциям, как я, так и моя семья", - сказала депутат от "Грузинской мечты" Ирма Заврадашвили журналистам. Страсти вокруг законопроекта Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, саломе зурабишвили , "сила народа", сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, саломе зурабишвили , "сила народа", сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена
США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, причастных к принятию в Грузии закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Если Грузии предстоит сделать выбор между укреплением суверенитета родины и американскими визами и авиабилетами, то власти страны сделают выбор в пользу родины, заявил депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, комментируя решение госсекретаря США Энтони Блинкен о начале всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией.
Как ранее заявил Блинкен, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны за подрыв демократии в Грузии или являются соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей.
"Депутаты и члены их семей должны быть наказаны за любовь к своей родине и укрепление суверенитета Грузии. Я не ожидаю, что будет принято такое строгое решение, но если все же встанет выбор между укреплением суверенитета родины и авиабилетами и визами, то, безусловно, выбор будет сделан в пользу родины", - заявил Хундадзе.
Когда западное законодательство очень востребовано на Западе и уже есть ряд стран, которые принимают такого рода законы для защиты своего суверенитета, а в Грузии аналогичный закон называют российским, это по словам Хундадзе, является двойным стандартом.
"В Грузии каждый имеет право и, более того, обязанность защищать суверенитет своей страны... 28 мая парламент Грузии снимет негрузинское вето на грузинский закон, и закон вступит в силу", – подчеркнул Хундадзе.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
Что касается правящей партии, то в "Грузинской мечте" заявили, что готовы к американским санкциям.
"В истории Грузии люди жертвовали собой ради объединения и процветания страны, и мы как-нибудь выдержим одни санкции. Мы готовы ко всем санкциям, как я, так и моя семья", - сказала депутат от "Грузинской мечты" Ирма Заврадашвили журналистам.
Страсти вокруг законопроекта
Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.