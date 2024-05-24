https://sputnik-georgia.ru/20240524/vlasti-sdelayut-vybor-v-polzu-suvereniteta--v-gruzii-otvetili-na-zayavlenie-blinkena-288072398.html

Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена

Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена

Sputnik Грузия

США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, причастных к принятию в Грузии закона об "иноагентах" 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T13:03+0400

2024-05-24T13:03+0400

2024-05-24T13:03+0400

грузия

политика

новости

дмитрий хундадзе

саломе зурабишвили

"сила народа"

сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Если Грузии предстоит сделать выбор между укреплением суверенитета родины и американскими визами и авиабилетами, то власти страны сделают выбор в пользу родины, заявил депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, комментируя решение госсекретаря США Энтони Блинкен о начале всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией. Как ранее заявил Блинкен, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны за подрыв демократии в Грузии или являются соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей. Когда западное законодательство очень востребовано на Западе и уже есть ряд стран, которые принимают такого рода законы для защиты своего суверенитета, а в Грузии аналогичный закон называют российским, это по словам Хундадзе, является двойным стандартом. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии>>Что касается правящей партии, то в "Грузинской мечте" заявили, что готовы к американским санкциям. "В истории Грузии люди жертвовали собой ради объединения и процветания страны, и мы как-нибудь выдержим одни санкции. Мы готовы ко всем санкциям, как я, так и моя семья", - сказала депутат от "Грузинской мечты" Ирма Заврадашвили журналистам. Страсти вокруг законопроекта Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, саломе зурабишвили , "сила народа", сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах