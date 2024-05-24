https://sputnik-georgia.ru/20240524/fakt-bestseremonnogo-vmeshatelstva---zakharova-ob-otnoshenii-ssha-k-gruzii-288070895.html
Факт бесцеремонного вмешательства – Захарова об отношении США к Грузии
Факт бесцеремонного вмешательства – Захарова об отношении США к Грузии
Sputnik Грузия
Власти США резко отреагировали на решение властей Грузии принять закон об "иноагентах" 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T11:45+0400
2024-05-24T11:45+0400
2024-05-24T12:26+0400
россия
грузия
новости
сша
мария захарова
мид россии
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/11/273150257_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_3b17a07617adc20df6f27bfcfdbc486e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Отношение властей США к Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах" – это факт циничного и бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге. Власти США заявили, что вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны "за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками этого подрыва, а также членов их семей" в ответ на принятие в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией.При этом, по словам Захаровой, если сейчас Грузия и ее народ поддастся этому "шантажу", они продемонстрируют, что с ними можно делать все.Теперь нет ни украинской государственности, ни суверенитета и ни независимости Украины, отметила Захарова. "Все "растоптано" "коллективным Западом" во главе с США", – подчеркнула она. В связи с тем, что Тбилиси не поддается на давление и влияние Вашингтона, Грузию с ходу обвинили в "подрыве демократии" и тут же заявили, что ее нужно "наказать". При этом закон об "иноагентах" действует и в других странах мира, в том числе на Западе.С другой стороны, мы видим, как уничижительно, унизительно, абсолютно без какого-либо уважения чести и достоинства грузинского народа Запад предлагает "подачки" на случай изменения позиции, считает Захарова. Каждой стране нужно определиться в зависимости от ее истории, планов на будущее, культуры, философии, у кого-то идеологии, у кого-то – внутренней и внешней политики, сказала Захарова. "Это суверенное государство, которое готово делегировать, отдать, может и торговать своей независимостью, свободой", – отметила она.Страсти вокруг законопроектаВласти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране.Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию."Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/11/273150257_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_36160ef91e121f00bbb570c629f80dc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, новости, сша, мария захарова, мид россии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика
россия, грузия, новости, сша, мария захарова, мид россии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика
Факт бесцеремонного вмешательства – Захарова об отношении США к Грузии
11:45 24.05.2024 (обновлено: 12:26 24.05.2024)
Власти США резко отреагировали на решение властей Грузии принять закон об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Отношение властей США к Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах" – это факт циничного и бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге.
Власти США заявили, что вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны "за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками этого подрыва, а также членов их семей" в ответ на принятие в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией.
"Наблюдаем факт циничного и бесцеремонного вмешательства США в дела суверенных государств. Сейчас в Вашингтоне не понравился грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния". Что будет дальше? Какой еще закон не понравится США? Это по большому счету "пробный" шаг", – заявила Захарова.
При этом, по словам Захаровой, если сейчас Грузия и ее народ поддастся этому "шантажу", они продемонстрируют, что с ними можно делать все.
"И это факт. Точно так же, как это происходило с Украиной. Как только эта страна показала, что любой закон, регулирующий внутреннюю жизнь Украины, украинского народа и общества, может быть разработан на американские деньги, реализован в виде законодательного акта и исполнен, на Западе поняли, что с этим государством можно делать всё что угодно", – заявила она.
Теперь нет ни украинской государственности, ни суверенитета и ни независимости Украины, отметила Захарова.
"Все "растоптано" "коллективным Западом" во главе с США", – подчеркнула она. В связи с тем, что Тбилиси не поддается на давление и влияние Вашингтона, Грузию с ходу обвинили в "подрыве демократии" и тут же заявили, что ее нужно "наказать".
"США и их союзники грозят властям Грузии персональными санкциями, блокированием евроатлантической перспективы страны, лишением ее статуса кандидата в Евросоюз и приостановкой безвизового режима поездок грузинских граждан", – заявила Захарова.
При этом закон об "иноагентах" действует и в других странах мира, в том числе на Западе.
"Такой закон есть и в Соединенных Штатах Америки. Все с него и копируют. Это закон FARA 1938 г. Такой же закон есть в 60 странах, в том числе и в странах Евросоюза. И сам Европейский Союз сейчас разрабатывает ровно такой же закон. "Флагман западной либеральной демократии", Париж тоже делает аналогичную вещь", – заявила Захарова.
С другой стороны, мы видим, как уничижительно, унизительно, абсолютно без какого-либо уважения чести и достоинства грузинского народа Запад предлагает "подачки" на случай изменения позиции, считает Захарова.
"Хотят купить? Западники не понимают, с кем они имеют дело", – отметила она.
Каждой стране нужно определиться в зависимости от ее истории, планов на будущее, культуры, философии, у кого-то идеологии, у кого-то – внутренней и внешней политики, сказала Захарова.
"Это суверенное государство, которое готово делегировать, отдать, может и торговать своей независимостью, свободой", – отметила она.
Страсти вокруг законопроекта
Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.