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Факт бесцеремонного вмешательства – Захарова об отношении США к Грузии

Факт бесцеремонного вмешательства – Захарова об отношении США к Грузии

Sputnik Грузия

Власти США резко отреагировали на решение властей Грузии принять закон об "иноагентах" 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T11:45+0400

2024-05-24T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Отношение властей США к Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах" – это факт циничного и бесцеремонного вмешательства в дела суверенных государств, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге. Власти США заявили, что вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны "за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками этого подрыва, а также членов их семей" в ответ на принятие в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией.При этом, по словам Захаровой, если сейчас Грузия и ее народ поддастся этому "шантажу", они продемонстрируют, что с ними можно делать все.Теперь нет ни украинской государственности, ни суверенитета и ни независимости Украины, отметила Захарова. "Все "растоптано" "коллективным Западом" во главе с США", – подчеркнула она. В связи с тем, что Тбилиси не поддается на давление и влияние Вашингтона, Грузию с ходу обвинили в "подрыве демократии" и тут же заявили, что ее нужно "наказать". При этом закон об "иноагентах" действует и в других странах мира, в том числе на Западе.С другой стороны, мы видим, как уничижительно, унизительно, абсолютно без какого-либо уважения чести и достоинства грузинского народа Запад предлагает "подачки" на случай изменения позиции, считает Захарова. Каждой стране нужно определиться в зависимости от ее истории, планов на будущее, культуры, философии, у кого-то идеологии, у кого-то – внутренней и внешней политики, сказала Захарова. "Это суверенное государство, которое готово делегировать, отдать, может и торговать своей независимостью, свободой", – отметила она.Страсти вокруг законопроектаВласти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране.Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию."Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, сша, мария захарова, мид россии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, политика