https://sputnik-georgia.ru/20240522/gruzinskaya-mechta-rezko-raskritikovala-venetsianskuyu-komissiyu-za-ee-zaklyuchenie-288041389.html

"Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение

"Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение

Sputnik Грузия

Заключение Венецианской комиссии по закону об "иноагентах" подрывает доверие к этому институту и ценностям, заявила депутат 22.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-22T14:00+0400

2024-05-22T14:00+0400

2024-05-22T14:19+0400

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совет европы

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Заключение Венецианской комиссии насыщено политическими посылами и содержит целый ряд фактически неверной информации, что еще раз подтвердило отсутствие каких-либо правовых или иных аргументов против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Саломе Курасбедиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах" в нынешнем виде из-за его неизбежных негативных последствий для свободы объединений и выражения. Консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы выразил сожаление в связи с тем, что парламент не дождался ее заключения и принял законопроект во всех трех чтениях. По ее словам, в заключении Венецианской комиссии много необоснованных и противоречивых правовых аргументов, а также ряд грубых искажений фактов, что "еще больше поощряет радикализм конкретных групп". Вызывает разочарование тот факт, что платформу Венецианской комиссии использовали для предвзятых политических оценок, вместо профессиональных рассуждений, что, по словам Курасбедиани, наносит ущерб репутации самой Венецианской комиссии. Как отметила депутат, первый же параграф заключения содержит ложную фактическую информацию, якобы окончательный текст законопроекта с внесенными в него дополнительными поправками не был немедленно обнародован. В данном случае Венецианская комиссия опиралась на одну из грузинских интернет-статей. По ее словам, эти уточнения были немедленно опубликованы на сайте парламента Грузии еще до принятия законопроекта. Курасбедиани также прокомментировала утверждение Венецианской комиссии о том, что закон был принят в короткие сроки и у заинтересованных сторон не было возможности принять участие в его обсуждении. Обнародовано заключение Венецианской комиссии по законопроекту об "иноагентах" в Грузии>>"Напоминаем, что на самом деле рассмотрение законопроекта в соответствии со стандартной процедурой без какого-либо ускорения проходило в течение нескольких недель на многочасовых заседаниях комитетов и пленарных сессиях, где была полностью представлена радикальная оппозиция. НПО также активно участвовали в обсуждении", – добавила она. Курасбедиани также прокомментировала то, что Венецианская комиссия акцентировала внимание на принятии законопроекта на фоне массовых протестов.По ее словам, заключение Венецианской комиссии насыщено предвзятыми оценками, якобы протесты были абсолютно мирными, в то время как все в прямом эфире видели многочисленные факты нападения на сотрудников правоохранительных органов, штурма здания парламента, насильственного блокирования входов и повреждения имущества. Тем не менее, она заострила внимание на нескольких вопросах. Во-первых, она опровергла утверждение Венецианской комиссии о том, что действующее законодательство Грузии итак обязывает НПО регистрировать финансы и представлять отчеты. Комиссия сослалась на Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и другие отдельные нормативные акты. "На самом деле все нормы, на которые ссылается Венецианская комиссия в своем заключении, не обеспечивают обязательства сектора НПО к заполнению финансовой декларации или к прозрачности их финансов. Соответственно, утверждение комиссии о том, что финансовая часть грантов, получаемых НПО, является прозрачной, не соответствует действительности", – заявила Курасбедиани. Во вторых, Курасбедиани назвала манипуляцией утверждение Венецианской комиссии касательно сходства грузинского законопроекта с российским, венгерским и кыргызским законами. Оздоровление отношений Грузии с США зависит от американской стороны>>"В 38-м параграфе заключения этому вопросу уделены лишь три строки, и правовые обоснования по этому поводу не представлены и не развиты в заключении. Таким манипулятивным и неаргументированным подходом комиссия пытается стигматизировать грузинский закон", - отметила Курасбедиани. Третье и самое важное, по ее словам, это то, что Венецианская комиссия фактически заявила о недопустимости требования прозрачности от НПО. Курасбедиани назвала этот факт парадоксальным и отметила, что он прямо противоречит, например, решению, вынесенному Большой палатой суда Европейского Союза от 18 июня 2020 года по делу Венгрии."В 79 параграфе суд прямо указал следующее, цитирую: НПО исходя из своих целей и имеющихся в их распоряжении средстd могут оказывать значительное влияние на общественную жизнь и общественные дебаты. Соответственно, обеспечение прозрачности финансов этих организаций представляет собой высший общественный интерес", - заявила Курасбедиани. Президент закрыла пространство для дискуссии – Кобахидзе о вето на закон об "иноагентах">>Исходя из вышеуказанного, подтверждается, что заключение Венецианской комиссии, насыщено политическими посылами, лишено правового, профессионального обоснования и содержит целый ряд фактически неверной информации, подчеркнула она. "В конце Венецианскую комиссию даже заставили написать и то, что прозрачность НПО и СМИ - это плохо и недемократично. Очевидно, что все это подрывает доверие к этому институту и ценностям, которым он должен служить", - заявил Курасбедиани. По ее словам, парадоксальная позиция Венецианской комиссии о том, что информация о финансовых доходах и расходах НПО должна быть скрыта от общественности, печальна и разочаровывает.Страсти вокруг законопроектаВласти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Провокации и жертва – СГБ Грузии раскрыла деструктивный сценарий развития акций протеста>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, венецианская комиссия, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах