https://sputnik-georgia.ru/20240524/resheniem-espch-kampaniya-po-osvobozhdeniyu-saakashvili-zavershena-navsegda---glava-minyusta-288071959.html

Решением ЕСПЧ кампания по освобождению Саакашвили завершена навсегда – глава Минюста

Решением ЕСПЧ кампания по освобождению Саакашвили завершена навсегда – глава Минюста

Sputnik Грузия

Михаил Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии, речь идет о делах об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за... 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T12:40+0400

2024-05-24T12:40+0400

2024-05-24T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека решением по делу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лишил всякого основания кампанию, которая проводилась для его незаконного освобождения из-под законного ареста и была направлена на ослабление грузинского государства, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>ЕСПЧ отклонил жалобы гражданина Украины Михаила Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Глава Минюста напомнил о ряде демаршей, в том числе со стороны дипломатического корпуса, а также о кампании под названием Free Misha, которая, по словам Брегадзе, была очень хорошо профинансирована. Глава Минюста также поблагодарил всех людей, которые внесли свой вклад в победу, и в первую очередь сотрудников пенитенциарного учреждения, которые, по словам Брегадзе, несмотря на многочисленные оскорбления, травлю, честно выполняли свои обязанности перед государством. По делу Гелашвили экс-президент был заочно приговорен к 6 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий и организацию нанесения тяжкого вреда здоровью человека и к 3 годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением по делу Гиргвлиани. Согласно принципу поглощения приговоров, Саакашвили получил 6 лет. В заключении он находится с ноября 2021 года. Саакашвили проиграл два дела в ЕСПЧ против Грузии>>Сторонники Саакашвили в Грузии и за ее пределами уже более двух лет утверждают, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и требуют его освобождения. Европарламент принял четыре резолюции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав его политическим заключенным. Первая резкая резолюция по Грузии была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 25 апреля 2024 года. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, рати брегадзе, валерий гелашвили, европейский суд по правам человека, михаил саакашвили, еспч, тбилиси, украина