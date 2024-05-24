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США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен

США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен

Sputnik Грузия

Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы "продвигать демократические и евроатлантические устремления" 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T09:48+0400

2024-05-24T09:48+0400

2024-05-24T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об "иноагентах", заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.По словам госсекретаря, Вашингтон надеется, что грузинские лидеры пересмотрят закон, чтобы "продвигать демократические и евроатлантические устремления". "Пока мы пересматриваем отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных", – добавил Блинкен.Страсти вокруг законопроектаВласти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране.Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию."Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сша, вашингтон, визы, законопроект об иноагентах