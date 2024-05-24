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США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии
США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии
Sputnik Грузия
США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об "иноагентах" 24.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-24T12:02+0400
2024-05-24T12:02+0400
2024-05-24T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками этого подрыва, а также членов их семей в ответ на принятие в стране закона об "иноагентах", говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания, говорится в заявлении. Как отметил Блинкен, поддержка демократии в Грузии со стороны США является давней и основополагающей в их двусторонних отношениях.Ближайшие родственники таких лиц также могут попадать под действие этих ограничений, отмечено в заявлении Блинкена. Как указано в заявлении, политика визовых ограничений разработана в соответствии с Законом об иммиграции и национальном статусе и позволяет Госдепартаменту вводить визовые ограничения для физических лиц, будь то действующие или бывшие государственные или негосударственные субъекты, которые несут ответственность за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками в этом, в том числе путем применения насилия, силы или принуждения с целью воспрепятствовать осуществлению гражданских или политических прав, а также в отношении ближайших членов семей таких лиц. США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен>>Госсекретарь США также объявил о начале всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией. Пока США пересматривают отношения между двумя странами, они будет учитывать действия Грузии при принятии собственных, отмечено в заявлении. За последние несколько месяцев правящая партия "Грузинская мечта" разработала и приняла закон об "иностранном влиянии", который, по словам Блинкена, ограничивает осуществление свободы объединений и выражения мнений, стигматизирует организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствует независимым СМИ, работающим над предоставлением грузинам доступа к высококачественной информации. По словам Блинкена, поскольку граждане Грузии выступили против этого закона, мы стали свидетелями явных признаков кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. "Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают грузинскую демократию и фундаментальные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии, отраженной в ее конституции – евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с США", – отмечено в заявлении. Страсти вокруг законопроекта Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , госдепартамент сша, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , госдепартамент сша, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии
12:02 24.05.2024 (обновлено: 12:31 24.05.2024)
США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками этого подрыва, а также членов их семей в ответ на принятие в стране закона об "иноагентах", говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.
"В ответ на эти действия Государственный департамент вводит новую политику визовых ограничений для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии, или соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей", – говорится в заявлении Блинкена.
Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания, говорится в заявлении.
Как отметил Блинкен, поддержка демократии в Грузии со стороны США является давней и основополагающей в их двусторонних отношениях.
"Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть признан не подходящим иметь право на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишен возможности въезда в США", – сказано в заявлении.
Ближайшие родственники таких лиц также могут попадать под действие этих ограничений, отмечено в заявлении Блинкена.
Как указано в заявлении, политика визовых ограничений разработана в соответствии с Законом об иммиграции и национальном статусе и позволяет Госдепартаменту вводить визовые ограничения для физических лиц, будь то действующие или бывшие государственные или негосударственные субъекты, которые несут ответственность за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками в этом, в том числе путем применения насилия, силы или принуждения с целью воспрепятствовать осуществлению гражданских или политических прав, а также в отношении ближайших членов семей таких лиц.
Госсекретарь США также объявил о начале всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией.
"Сегодня я также начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны", – говорится в заявлении.
Пока США пересматривают отношения между двумя странами, они будет учитывать действия Грузии при принятии собственных, отмечено в заявлении.
За последние несколько месяцев правящая партия "Грузинская мечта" разработала и приняла закон об "иностранном влиянии", который, по словам Блинкена, ограничивает осуществление свободы объединений и выражения мнений, стигматизирует организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствует независимым СМИ, работающим над предоставлением грузинам доступа к высококачественной информации.
По словам Блинкена, поскольку граждане Грузии выступили против этого закона, мы стали свидетелями явных признаков кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия.
"Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают грузинскую демократию и фундаментальные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии, отраженной в ее конституции – евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с США", – отмечено в заявлении.
Страсти вокруг законопроекта
Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране.
Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.