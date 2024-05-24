https://sputnik-georgia.ru/20240524/ssha-vvodyat-novuyu-politiku-vizovykh-ogranicheniy-dlya-gruzii-288071339.html

США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии

США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии

Sputnik Грузия

США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об "иноагентах" 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T12:02+0400

2024-05-24T12:02+0400

2024-05-24T12:31+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. США вводят политику визовых ограничений в отношении лиц, которые ответственны за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками этого подрыва, а также членов их семей в ответ на принятие в стране закона об "иноагентах", говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания, говорится в заявлении. Как отметил Блинкен, поддержка демократии в Грузии со стороны США является давней и основополагающей в их двусторонних отношениях.Ближайшие родственники таких лиц также могут попадать под действие этих ограничений, отмечено в заявлении Блинкена. Как указано в заявлении, политика визовых ограничений разработана в соответствии с Законом об иммиграции и национальном статусе и позволяет Госдепартаменту вводить визовые ограничения для физических лиц, будь то действующие или бывшие государственные или негосударственные субъекты, которые несут ответственность за подрыв демократии в Грузии или являются соучастниками в этом, в том числе путем применения насилия, силы или принуждения с целью воспрепятствовать осуществлению гражданских или политических прав, а также в отношении ближайших членов семей таких лиц. США начали пересмотр двухстороннего сотрудничества с Грузией – Блинкен>>Госсекретарь США также объявил о начале всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией. Пока США пересматривают отношения между двумя странами, они будет учитывать действия Грузии при принятии собственных, отмечено в заявлении. За последние несколько месяцев правящая партия "Грузинская мечта" разработала и приняла закон об "иностранном влиянии", который, по словам Блинкена, ограничивает осуществление свободы объединений и выражения мнений, стигматизирует организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствует независимым СМИ, работающим над предоставлением грузинам доступа к высококачественной информации. По словам Блинкена, поскольку граждане Грузии выступили против этого закона, мы стали свидетелями явных признаков кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. "Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают грузинскую демократию и фундаментальные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии, отраженной в ее конституции – евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с США", – отмечено в заявлении. Страсти вокруг законопроекта Власти Грузии аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в стране. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , госдепартамент сша, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах