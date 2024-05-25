https://sputnik-georgia.ru/20240525/borrel-nuzhny-myagkiy-yazyk-i-chetkaya-pozitsiya-po-zakonu-ob-inoagentakh-v-gruzii-288080625.html

Боррель: нужны "мягкий язык" и четкая позиция по закону об "иноагентах" в Грузии

Боррель: нужны "мягкий язык" и четкая позиция по закону об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Глава дипломатии ЕС заявил о важности проявления осторожности, чтобы не задеть национальные чувства грузин 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T00:52+0400

2024-05-25T00:52+0400

2024-05-25T00:53+0400

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политика

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Евросоюз очень обеспокоен принятием в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", но тем не менее нужно проявлять осторожность и использовать "мягкий язык", сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Резонансный законопроект был принят 14 мая, а 18 мая президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето. В мотивированных замечаниях она написала, что законопроект не подлежит улучшению и добавила одну статью - что закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что тем самым она закрыла возможность внесения изменений, и вето будет преодолено. По его словам, Евросоюз "должен использовать "мягкий язык", и в то же время иметь четкую позицию о том, что совместимо с европейским путем, а что нет.Страна, желающая стать членом Евросоюза, должна соответствовать ему в плане верховенства закона, свободы и внешней политики, подчеркнул глава дипломатии ЕС. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Политика шантажа и угроз – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Блинкена>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия законопроекта об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти в свою очередь заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, жозеп боррель, саломе зурабишвили , законопроект об иноагентах, политика