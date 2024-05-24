https://sputnik-georgia.ru/20240524/politika-shantazha-i-ugroz--lider-gruzinskoy-mechty-otvetil-na-zayavlenie-blinkena-288074632.html

Политика шантажа и угроз – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Блинкена

Политика шантажа и угроз – лидер "Грузинской мечты" ответил на заявление Блинкена

Sputnik Грузия

Беспрецедентно и в то же время комично наказывать депутата, избранного народом, за принятие закона по его усмотрению, считает депутат 24.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-24T15:43+0400

2024-05-24T15:43+0400

2024-05-24T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Политика шантажа и угроз продолжается, чтобы помешать Грузии принимать самостоятельные решения, исходя из собственных интересов, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на своей странице в соцсети. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп в ответ на принятие в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Блинкен также объявил о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией. По его словам, независимость страны не продается ни за какую визу. "По этой причине не только на отказ от визы, но и на смерть шли грузины, которых, судя по всему, никак не могут узнать! Грузины, которые никогда не откажутся от своей родины, языка, веры, традиций, достоинства, справедливости, и так станут полноправными членами европейской семьи", – написал Мдинарадзе. В конце концов каждому придется разговаривать с грузинским народом и выбранными ими, а не назначенным извне властями, отметил Мдинарадзе. По его оценке, беспрецедентно и в то же время комично наказывать депутата, избранного народом, за принятие закона по его усмотрению. При этом Мдинарадзе напомнил, что госсекретарь США анонсировал введение санкций за поддержку закона, гораздо более лояльного по сравнению с законом, действующим в США, на фоне происходящих за последние дни событий. Среди прочего, по словам Мдинарадзе, намек на разделение судьбы премьер-министра Словакии Роберта Фицо во время телефонной беседы главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе с Еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархейем. Ранее, в четверг, Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему. По словам премьера, еврокомиссар перечислил меры, которые западные политики могут принять в случае преодоления парламентом Грузии вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть осторожны". Вскоре Вархей сделал заявление с объяснениями, что он подразумевал, напоминая премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе о покушении Роберта Фицо. Как отметил Вархей, определенная часть телефонного разговора была вырвана из контекста. При этом он подчеркнул, что принятие законопроекта может привести к неконтролируемым процессам на улицах Тбилиси. США вводят новую политику визовых ограничений для Грузии >>Покушение на премьер-министра Словакии, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо получил несколько огнестрельных ранений. Злоумышленник был задержан сразу на месте преступления. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который, по данным МВД, руководствовался политическими мотивами. Следствие не исключает наличия сообщников у стрелявшего. Что касается Грузии, в Тбилиси с 15 апреля проходят акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Демонстрации несколько раз перерастали в беспорядки, а полиция применила силу. В последние дни акции протеста стали малочисленными. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление Блинкена >> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, законопроект об иноагентах