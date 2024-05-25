https://sputnik-georgia.ru/20240525/ostalos-tolko-napravit-na-gruziyu-raketu--deputat-sily-naroda-o-sanktsiyakh-ssha-288085942.html

"Осталось только направить на Грузию ракету" – депутат "Силы народа" о санкциях США

"Осталось только направить на Грузию ракету" – депутат "Силы народа" о санкциях США

Sputnik Грузия

Госдеп в ответ на принятие в Грузии законопроекта об "иноагентах" вводит визовые ограничения в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии" 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T16:00+0400

2024-05-25T16:00+0400

2024-05-25T16:31+0400

гурам мачарашвили

саломе зурабишвили

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"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. США борются с Грузией санкциями и оскорблениями из-за закона "О прозрачности иностранного влияния", но у них этого не выйдет, заявил депутат парламента от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп в ответ на принятие в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Блинкен также объявил о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали заявление Блинкена попыткой грубого и циничного ограничения суверенитета и независимости Грузии, отметив, что это беспрецедентное явление в мировой истории, когда официальный представитель одной страны угрожает законодателю другой страны санкциями только потому, что он проголосовал за закон о прозрачности. Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаСкандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , новости, грузия, политика, сша, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах