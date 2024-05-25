https://sputnik-georgia.ru/20240525/pervye-gruzy-proydut-po-novomu-koridoru-mezhdu-kazakhstanom-i-gruziey-288083426.html

Первые грузы пройдут по новому коридору между Казахстаном и Грузией

Первые грузы пройдут по новому коридору между Казахстаном и Грузией

Sputnik Грузия

Это позволит сократить время доставки груза из Китая до Запада, отмечают в Минтранспорта 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T11:43+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Первая партия грузов из Китая отправится в порт Грузии через порты Казахстана и Баку, говорится в сообщении министерства транспорта Казахстана. По данным министерства, первые три китайских грузовика весом 80 тонн, выехавшие из китайского города Урумчи, прошли по транзитному маршруту и 23 мая текущего года загружены на паром в порте "Курык" в городе Актау для продолжения движения по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные>>По данным миинстерства транспорта, это позволит сократить время доставки груза из Китая до Запада. На сегодняшний день сотни миллионов тонн грузов с Китая до Западных стран доставляется морем, в сроки до 52 дней, меньший объем грузов идет по железной дороге – до 22 дней. Указанные сроки автотранспорт может сократить до 12 дней, доставляя груз "от двери до двери" без промежуточной ее погрузки/выгрузки. Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров. Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании>>В последние годы значительно возросли конкурентоспособность "Среднего коридора" и количество грузов, перевозимых международными перевозками транспортной отраслью, средний рост которых за последние три года составил 11%. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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