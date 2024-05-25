https://sputnik-georgia.ru/20240525/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-288085688.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях не сообщается 25.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-25T15:42+0400

2024-05-25T15:42+0400

2024-05-25T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 41 километре от города Дедоплисцкаро (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 25 мая в 14:29 по тбилисскому времени, находился на глубине 41-го километра. Эпицентр был зафиксирован в 11 километрах от села Земо Халацани.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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