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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Sputnik Грузия
О пострадавших и разрушениях не сообщается 25.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-25T15:42+0400
2024-05-25T15:42+0400
2024-05-25T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 41 километре от города Дедоплисцкаро (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 25 мая в 14:29 по тбилисскому времени, находился на глубине 41-го километра. Эпицентр был зафиксирован в 11 километрах от села Земо Халацани.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясение, землетрясения в грузии, происшествия, грузия, новости
землетрясение, землетрясения в грузии, происшествия, грузия, новости
Землетрясение произошло в Грузии
15:42 25.05.2024 (обновлено: 15:48 25.05.2024)
О пострадавших и разрушениях не сообщается
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 41 километре от города Дедоплисцкаро (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 25 мая в 14:29 по тбилисскому времени, находился на глубине 41-го километра. Эпицентр был зафиксирован в 11 километрах от села Земо Халацани.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.