https://sputnik-georgia.ru/20240527/girchi-ne-budet-podpisyvat-gruzinskuyu-khartiyu-prezidenta-zurabishvili-288118255.html

Партия "Гирчи" отказалась подписывать Хартию президента Грузии

Партия "Гирчи" отказалась подписывать Хартию президента Грузии

Sputnik Грузия

Мы не боимся как подписания этого документа, так и его не подписания, заявил лидер партии 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T16:14+0400

2024-05-27T16:14+0400

2024-05-27T18:11+0400

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георгий гахария

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Парламентская партия "Гирчи" не будет подписывать "Грузинскую хартию", предложенную президентом Грузии Саломе Зурабишвили оппозиционным партиям, заявил один из лидеров партии, депутат парламента Яго Хвичия. Накануне Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.Готовность подписать инициативу Зурабишвили уже выразили крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанные бывшими членами "Нацдвижения" партии "Ахали", "Дроа", "Гирчи - больше свободы" и "Стратегия Агмашенебели", а также партии "Лело для Грузии" и "Граждане".Что касается партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", то, по словам депутата от партии Михаила Даушвили, они поддерживают предложенные президентом реформы, однако есть ряд вопросов. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили "Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. "Локальная хартия войны" – в "Грузинской мечте" оценили предложение президента >>Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , яго хвичия, георгий гахария, единое национальное движение