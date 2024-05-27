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Каким был второй сезон Кварацхелия в серии А – голы и пасы

Каким был второй сезон Кварацхелия в серии А – голы и пасы

Sputnik Грузия

По завершении чемпионата Италии футболист присоединится к сборной Грузии и начнет готовиться к Евро-2024 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T11:58+0400

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2024-05-27T11:58+0400

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клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Грузинский нападающий "Наполи" 23-летний Хвича Кварацхелия матчем 38-го тура чемпионата Италии против "Лечче" завершил второй по счету сезон в серии А. Кварацхелия провел в чемпионате 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В прошлом туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварахелия дважды выбирали лучшим игроком месяца. Матч последнего тура против "Лечче" завершился со счетом 0:0, тем самым "Наполи" потерял реальный шанс на выход в еврокубки. Клуб набрал 53 очка и занял десятое место в турнирной таблице. Это значит, что впервые за последние 10 лет неаполитанцы не смогут сыграть в Кубке Европы. В прошлом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. Кварацхелия признан самым ценным игроком "Наполи" в марте >>В итальянской прессе активно говорят о переходе с нового сезона Кварацхелия в парижский "ПСЖ". Кроме грузинского легионера, неаполитанцы, вероятнее всего, попрощаются и с лучшим бомбардиром клуба Виктором Осимхеном. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. По завершении чемпионата Италии футболист присоединится к сборной Грузии и начнет готовиться к Евро-2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"