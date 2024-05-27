https://sputnik-georgia.ru/20240527/kitay-vvel-bezviz-dlya-gruzii-288123099.html

Китай ввел безвиз для Грузии

Китай ввел безвиз для Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Граждане Грузии, согласно межправительственному соглашению, отныне могут посещать Китай без виз, говорится в сообщении на сайте... 27.05.2024, Sputnik Грузия

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2024-05-27T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Граждане Грузии, согласно межправительственному соглашению, отныне могут посещать Китай без виз, говорится в сообщении на сайте посольства КНР в Тбилиси. "Граждане Грузии, которые обладают действующими ординарными паспортами Грузии, с 28 мая 2024 года с 00:00 по пекинскому времени освобождаются от обязательства получения визы для въезда, выезда или транзита через территорию Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.

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грузия, новости, общество, китай, виза