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Китай ввел безвиз для Грузии
Китай ввел безвиз для Грузии
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Граждане Грузии, согласно межправительственному соглашению, отныне могут посещать Китай без виз, говорится в сообщении на сайте... 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T20:26+0400
2024-05-27T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Граждане Грузии, согласно межправительственному соглашению, отныне могут посещать Китай без виз, говорится в сообщении на сайте посольства КНР в Тбилиси. "Граждане Грузии, которые обладают действующими ординарными паспортами Грузии, с 28 мая 2024 года с 00:00 по пекинскому времени освобождаются от обязательства получения визы для въезда, выезда или транзита через территорию Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, китай, виза
грузия, новости, общество, китай, виза
Китай ввел безвиз для Грузии
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Граждане Грузии, согласно межправительственному соглашению, отныне могут посещать Китай без виз, говорится в сообщении на сайте посольства КНР в Тбилиси.
"Граждане Грузии, которые обладают действующими ординарными паспортами Грузии, с 28 мая 2024 года с 00:00 по пекинскому времени освобождаются от обязательства получения визы для въезда, выезда или транзита через территорию Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении
.
Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.