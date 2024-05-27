https://sputnik-georgia.ru/20240527/kogda-budet-izbran-novyy-genprokuror-gruzii-konsultatsii-nachnutsya-28-maya-288121865.html

Когда будет избран новый генпрокурор Грузии? Консультации начнутся 28 мая

Когда будет избран новый генпрокурор Грузии? Консультации начнутся 28 мая

Sputnik Грузия

Генпрокурором может стать гражданин Грузии с высшим юридическим образованием, без судимости, с авторитетом 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T18:58+0400

2024-05-27T18:58+0400

2024-05-27T19:09+0400

грузия

политика

новости

ираклий шотадзе

прокурорский совет

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Прокурорский совет генеральной прокуратуры Грузии будет проводить консультации с представителями академических кругов, гражданского общества и специалистами права по кандидатуре нового генпрокурора страны в течение месяца, начиная с 28 мая, говорится в сообщении на сайте Совета. Ираклия Шотадзе заявил об отставке 23 мая, объяснив свое решение ухудшением состояния здоровья. Около месяца он находится на лечении за границей. Он возглавлял генеральную прокуратуру Грузии в 2015-2018 годы, а также с 2020 года до последнего времени. Шотадзе 41 год.По закону, генеральным прокурором может быть избран гражданин Грузии с высшим юридическим образованием, без судимости, который исходя из его моральных и профессиональных качеств пользуется большим авторитетом. У генпрокурора должен быть как минимум 5-летний опыт работы прокурором, судьей или адвокатом по уголовным делам, либо минимум 10-летний опыт работы юристом и в то же время он должен быть признанным специалистом уголовного права из высших академических кругов или гражданской общественной организации. По итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре по отдельности. Голосование будет тайным. Почему ушел генпрокурор Грузии? Политики озвучили версии>>Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета. Если ни один кандидат не наберет необходимое количество голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимое количество голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации. После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий шотадзе, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии