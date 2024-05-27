https://sputnik-georgia.ru/20240527/litsenzii-na-vystuplenie-na-olimpiade-v-parizhe-poluchili-tri-gruzinskikh-tyazheloatleta-288116555.html
Лицензии на выступление на Олимпиаде в Париже получили три грузинских тяжелоатлета
Лицензии на выступление на Олимпиаде в Париже получили три грузинских тяжелоатлета
Sputnik Грузия
Тяжелоатлеты приняли участие в пяти лицензионных турнирах и по регламенту для получения лицензии должны были войти в десятку лучших 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T18:18+0400
2024-05-27T18:18+0400
2024-05-27T18:18+0400
спорт
грузия
новости
лаша талахадзе
шота мишвелидзе
анастасия готфрид
париж
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251369629_0:89:2201:1327_1920x0_80_0_0_df2af70aa3e0b0d854681e753d551056.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Федерация тяжелой атлетики Грузии получила письмо-подтверждение от Международной федерации о вручении лицензий на Олимпийские Игры в Париже Лаше Талахадзе, Шоте Мишвелидзе и Ираклию Чхеидзе. Члены сборной Грузии по тяжелой атлетике приняли участие в пяти лицензионных турнирах и по регламенту для получения лицензии должны были войти в десятку лучших тяжелоатлетов. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе – лидер рейтинга, Ираклий Чхеидзе – на девятом месте, а Шота Мишвелидзе – на седьмом. Грузинская дзюдоистка получила лицензию для участия на Олимпиаде в Париже >>Что касается тяжелоатлетки Анастасии Готфрид, то за две недели до начала Олимпиады будет известно, станет она обладательницей лицензии или нет. С 26 июля по 11 августа на Летних Олимпийских Играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи атлетов из 206 стран мира. Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020-м, а в 2021-м году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251369629_156:0:2045:1417_1920x0_80_0_0_70408cb69d83b862e23c9c6707176373.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, анастасия готфрид, париж
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, анастасия готфрид, париж
Лицензии на выступление на Олимпиаде в Париже получили три грузинских тяжелоатлета
Тяжелоатлеты приняли участие в пяти лицензионных турнирах и по регламенту для получения лицензии должны были войти в десятку лучших
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Федерация тяжелой атлетики Грузии получила письмо-подтверждение от Международной федерации о вручении лицензий на Олимпийские Игры в Париже Лаше Талахадзе, Шоте Мишвелидзе и Ираклию Чхеидзе.
Члены сборной Грузии по тяжелой атлетике приняли участие в пяти лицензионных турнирах и по регламенту для получения лицензии должны были войти в десятку лучших тяжелоатлетов.
Двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе – лидер рейтинга, Ираклий Чхеидзе – на девятом месте, а Шота Мишвелидзе – на седьмом.
Что касается тяжелоатлетки Анастасии Готфрид, то за две недели до начала Олимпиады будет известно, станет она обладательницей лицензии или нет.
С 26 июля по 11 августа на Летних Олимпийских Играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи атлетов из 206 стран мира.
Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня.
В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020-м, а в 2021-м году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.