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https://sputnik-georgia.ru/20240527/pochemu-natsbank-gruzii-popolnil-rezervy-zolotom--otvet-glavy-regulyatora-288118490.html
Почему Нацбанк Грузии приобрел тонны золота?
Почему Нацбанк Грузии приобрел тонны золота?
Sputnik Грузия
Регулятор в апреле приобрел семь тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T17:20+0400
2024-05-27T18:16+0400
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натия турнава
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии пополнил валютные резервы золотом, так как оно является безопасным и прибыльным активом, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете. Нацбанк Грузии впервые в истории независимости страны добавил монетарное золото к своим валютным резервам как одно из безопасных и всегда ценных активов в апреле 2024 года. Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов на Лондонском рынке золотых слитков, которые и в настоящее время хранятся в Лондоне. На сегодняшний день объем купленного золота равен примерно 11% международных резервов Нацбанка. По ее словам, регулятор постоянно диверсифицирует свои международные резервы. Турнава также отметила, что добавление монетарного золота в международные резервы является стратегическим решением, связанным с возросшими во всем мире инфляционными рисками и защитой покупательной способности международных резервов в долгосрочной перспективе. Как пояснила Турнава, 1/8 совокупных валютных резервов мировых центральных банков размещена в золоте. Центральным банкам принадлежит 20% всех золотых резервов. "В последнее время из-за упомянутых выше факторов многие Центральные банки покупают золото и увеличивают его долю в резервах. В течение 2023 года центральные банки купили в общей сложности 1037 тонн золота, что составило 28% от общего спроса на него. Среди них Центральные банки Польши и Чехии накопили больше всего золота в странах Восточной Европы", – сказала Турнава. Структура международных резервов Международные резервы на 30 апреля 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4 814,3 миллиона долларов Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора. Какой объем у международных резервов Нацбанка Грузии – новая статистика &gt;&gt;В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,0 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (885,8 миллиона долларов). Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,1 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,7 тысячи долларов. Средства в золоте составили 529,4 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии, золото
грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии, золото

Почему Нацбанк Грузии приобрел тонны золота?

17:20 27.05.2024 (обновлено: 18:16 27.05.2024)
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкРабота Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов
Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2024
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Регулятор в апреле приобрел семь тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии пополнил валютные резервы золотом, так как оно является безопасным и прибыльным активом, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава в парламенте, представив годовой отчет в финансово-бюджетном комитете.
Нацбанк Грузии впервые в истории независимости страны добавил монетарное золото к своим валютным резервам как одно из безопасных и всегда ценных активов в апреле 2024 года. Регулятор приобрел 7 тонн монетарного золота высшей пробы (999,9) на 500 миллионов долларов в виде слитков международных стандартов на Лондонском рынке золотых слитков, которые и в настоящее время хранятся в Лондоне. На сегодняшний день объем купленного золота равен примерно 11% международных резервов Нацбанка.

"Монетарное золото – самый безопасный актив и лучший способ хеджирования от глобальной инфляции. Вместе с тем золото является одним из самых безопасных, ликвидных и прибыльных активов", – заявила Турнава.

По ее словам, регулятор постоянно диверсифицирует свои международные резервы. Турнава также отметила, что добавление монетарного золота в международные резервы является стратегическим решением, связанным с возросшими во всем мире инфляционными рисками и защитой покупательной способности международных резервов в долгосрочной перспективе.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы резервы не только увеличивались, но и распределялись между различными инвестиционными инструментами и, соответственно, защищали их покупательную способность", – отметила она.

Как пояснила Турнава, 1/8 совокупных валютных резервов мировых центральных банков размещена в золоте. Центральным банкам принадлежит 20% всех золотых резервов.
"В последнее время из-за упомянутых выше факторов многие Центральные банки покупают золото и увеличивают его долю в резервах. В течение 2023 года центральные банки купили в общей сложности 1037 тонн золота, что составило 28% от общего спроса на него. Среди них Центральные банки Польши и Чехии накопили больше всего золота в странах Восточной Европы", – сказала Турнава.

Структура международных резервов

Международные резервы на 30 апреля 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4 814,3 миллиона долларов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,8 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.
Какой объем у международных резервов Нацбанка Грузии – новая статистика >>
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,0 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (885,8 миллиона долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 450,1 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,7 тысячи долларов. Средства в золоте составили 529,4 миллиона лари.
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