https://sputnik-georgia.ru/20240527/v-parlamente-gruzii-zaslushayut-trekh-ministrov-v-techenie-tekuschey-nedeli-288119807.html

В парламенте Грузии заслушают трех министров в течение текущей недели

В парламенте Грузии заслушают трех министров в течение текущей недели

Sputnik Грузия

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Грузии" 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T21:04+0400

2024-05-27T21:04+0400

2024-05-27T21:04+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Трех глав ведомств – министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, министра окружающей среды и сельского хозяйства Отара Шамугия и главу Минздрава Михаила Сарджвеладзе – ждут в парламенте на текущей неделе. В понедельник бюро парламента Грузии обсудило повестку пленарных заседаний 28-31 мая. Об этом членам бюро сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. В формате интерпелляции перед депутатами выступит Леван Давиташвили, а в рамках министерского часа заслушают Отара Шамугия и Михаила Сарджвеладзе. Юркомитет парламента Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах" >>В повестке дня пленарных заседаний – рассмотрение законопроекта "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи". Согласно законопроекту, уточнены количества веществ, подлежащих специальному контролю, указанных во втором приложении к действующему закону, а также по новой определено количество одного вещества. Также планируется обсудить замечания президента Грузии по поводу закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Грузии". Парламент рассмотрит проект постановления "Об утверждении состава парламентской конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Попечительского совета Общественного вещателя".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван давиташвили, отар шамугия , шалва папуашвили, парламент грузии