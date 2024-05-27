https://sputnik-georgia.ru/20240527/yurkomitet-parlamenta-gruzii-preodolel-veto-prezidenta-na-zakon-ob-inoagentakh-288113367.html

Юркомитет парламента Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"

Юркомитет парламента Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния"... 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T12:44+0400

2024-05-27T12:44+0400

2024-05-27T12:59+0400

грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии преодолел вето президента на резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Президент Саломе Зурабишвили в мотивированных замечаниях к вето отметила, что законопроект не подлежит изменениям, добавив одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после вступления в силу. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что президент закрыла пространство для дискуссии и возможность внесения изменений, соответственно вето будет преодолено. По его словам, законопроект противоречит четырем статьям Конституции: "Право на объединения" (статья 22), "Права на неприкосновенность личной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации" (статья 15), "Право на равенство" (статья 11), "Интеграция в европейские и евроатлантические" (статья 78).В случае его принятия в опасности окажутся неправительственные организации и СМИ.Мсхиладзе повторил слова президента и митингующих с 15 апреля против законопроекта представителей оппозиционных партий, неправительственных организаций и активистов о том, что парламентское большинство принимает аналог российского закона об иноагентах. "Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Мсхиладзе подчеркнул, что доказательством неприемлемости инициированного парламентским большинством законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" является заключение Венецианской комиссии и заключение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ от 2023 года, когда законопроект был инициирован первый раз, а позже отозван.Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и информацию содержащую тайну, за исключением гостайны. Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаОппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, обсе, парламент грузии, политика