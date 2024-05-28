https://sputnik-georgia.ru/20240528/eto-vopros-natsionalnoy-bezopasnosti--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-zayavlenie-borrelya-288127379.html

Это вопрос национальной безопасности – в "Грузинской мечте" ответили на заявление Борреля

Это вопрос национальной безопасности – в "Грузинской мечте" ответили на заявление Борреля

Sputnik Грузия

По словам Жозепа Борреля, ЕС приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер, если в Грузии будет задействован закон об "иноагентах" 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T11:00+0400

2024-05-28T11:00+0400

2024-05-28T11:29+0400

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жозеп боррель

георгий кахиани

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Принятие закона об "иноагентах" – это вопрос национальной безопасности для Грузии, а заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля указывает на то, что не все страны считают, что закон станет для страны препятствием на пути евроинтеграции, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Кахиани. Боррель накануне заявил, что Евросоюз приступил к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, если в Грузии будет задействован закон "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, некоторые государства ЕС заявили, что вопрос принятия в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не такой уж и важный, а другие сказали, что он противоречит нормам и ценностям Евросоюза. Как отметил депутат, для всех государств сегодня это один из важных вызовов. Между тем, после заявления Борреля в Совете по иностранным делам Европейского Союза заявили, что были проинформированы о событиях вокруг нового закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, "который противоречит духу и принципам ЕС". Государства-члены согласились рассмотреть наиболее подходящую реакцию ЕС в случае принятия закона, с целью возможного принятия решения на июньском заседании Совета по иностранным делам.Во вторник парламентское большинство намерено преодолеть вето президента на резонансный законопроект, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника. Страсти вокруг законопроекта Парламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране. ЕС в июне примет меры, если в Грузии заработает закон об "иноагентах" - Боррель>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона. Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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