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ЕС в июне примет меры, если в Грузии заработает закон об "иноагентах" - Боррель

ЕС в июне примет меры, если в Грузии заработает закон об "иноагентах" - Боррель

Sputnik Грузия

Во вторник парламентское большинство намерено преодолеть вето президента Грузии на резонансный законопроект об "иноагентах" 27.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-27T22:21+0400

2024-05-27T22:21+0400

2024-05-27T22:21+0400

грузия

новости

политика

жозеп боррель

саломе зурабишвили

венецианская комиссия

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Евросоюз приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если в Грузии будет задействован закон "О прозрачности иностранного влияния", сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Во вторник парламентское большинство намерено преодолеть вето президента на резонансный законопроект, предусматривающий создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ и заполнение ими деклараций. Закон вступит в силу после того, как его подпишет председатель парламента и он будет обнародован на сайте Законодательного вестника.По его словам, некоторые государства ЕС заявили, что вопрос принятия в Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не такой уж и важный, а другие сказали, что он противоречит нормам и ценностям Евросоюза. Юркомитет парламента Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах">>"Но я бы хотел, чтобы члены (ЕС - ред.) были готовы к принятию решений всегда, когда не соблюдаются наши ценности, не соблюдаются нормы международного права и не соблюдается европейский путь не только в Грузии, а везде в мире", - заявил Боррель.По его словам, на заседании Совета по иностранным делам упомянули заключение Венецианской комиссии по законопроекту, учитывая который Евросоюз призывает власти Грузии отозвать его."Также обсудили приближающиеся выборы. Грузинской народ должен будет проголосовать за траекторию своей страны. Действия властей могут оказать влияние на блага, которые у них есть в результате евроинтеграции. Но решение пока не принято", - сказал Боррель.Страсти вокруг законопроектаПарламент Грузии 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении на фоне продолжающихся в течение месяца акций протеста.Президент Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась правом вето, а правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что преодолеет его, так как это является единственной возможностью снять напряженность в стране.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии."Грузинская мечта" резко раскритиковала Венецианскую комиссию за ее заключение>>Скандальный законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Отказ от регистрации или не заполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.Согласно законопроекту, полномочное лицо министерства юстиции Грузии получает право в любое время провести мониторинг (надлежащее исследование и изучение вопроса) для выявления организаций, проводящих интересы иностранной силы, или проверки выполнения требований закона.Для проведения мониторинга полномочное лицо Минюста получает право отыскать персональные данные и содержащую тайну информацию, за исключением гостайны.Власти сделают выбор в пользу суверенитета – в Грузии ответили на заявление БлинкенаОппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, жозеп боррель, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, законопроект об иноагентах