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Налажены автоперевозки из Китая в Грузию – первый груз доставлен

Налажены автоперевозки из Китая в Грузию – первый груз доставлен

Sputnik Грузия

В дальнейшем возможны автоперевозки по "Среднему коридору" из Китая в Европу 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T15:14+0400

2024-05-28T15:14+0400

2024-05-28T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Впервые в истории "Среднего коридора" была осуществлена организованная пилотная автоперевозка из Китая в Грузию – 26 мая в страну через Казахстан, Каспийское море и Азербайджан прибыли автомобили, загруженные в китайском городе Урумчи, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Власти Грузии говорят, что на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. На этот раз конечным пунктом назначения груза стала Грузия, но в дальнейшем возможны автоперевозки по "Среднему коридору" из Китая в Европу. В июле запланирована транзитная перевозка по аналогичному маршруту через Грузию в Турцию.По его словам, организованные автомобильные перевозки из Китая в Грузию – это значимая возможность для импортеров и предпринимателей, имеющих торгово-экономические связи с Китаем. Это облегчит мобильность и в целом ускорит поступление товаров в Грузию по цепочке поставок.Доставка груза из Китая в Европу морским путем занимает 52 дня, тогда как доставка контейнеров в порты Грузии через "Средний коридор" возможна за 12 дней. По словам Гурамишвили, этот проект и маршрут чрезвычайно привлекательны для логистических компаний. С 2017 года по вышеуказанному маршруту осуществляются железнодорожные перевозки, а в этом году впервые между странами произошел обмен двусторонними и многократными разрешениями на автомобильные перевозки. Заявки на строительство порта Анаклия подали три международные компании>>Гурамишвили отметил, что в соответствии с увеличением количества таких перевозок в Грузии будут развиваться различные виды логистических услуг. "Самое главное, что наша инфраструктура интенсивно развивается, и скоростная автомагистраль Восток-Запад – первое тому подтверждение. В стране также реализуется ряд глобальных транспортных проектов: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и проекты модернизации железной дороги, необходимые процедуры по строительству порта Анаклия вступили в активную фазу", – сказал Гурамишвили.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, китай, европа, казахстан, леван гамкрелидзе, ираклий кобахидзе