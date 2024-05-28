https://sputnik-georgia.ru/20240528/premer-sotrudnichestvo-mezhdu-gruziey-i-azerbaydzhanom-vazhno-dlya-stabilnosti-v-regione-288134600.html

Премьер: сотрудничество между Грузией и Азербайджаном важно для стабильности в регионе

Премьер: сотрудничество между Грузией и Азербайджаном важно для стабильности в регионе

Sputnik Грузия

Азербайджан отмечает 106-ю годовщину создания Азербайджанской Демократической Республики 28.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-28T13:44+0400

2024-05-28T13:44+0400

2024-05-28T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Усиление сотрудничества между Грузией и Азербайджаном внесет вклад в обеспечение благополучия и стабильности в регионе, говорится в поздравительном письме главы грузинского правительства Ираклия Кобахидзе президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Азербайджан отмечает 106-ю годовщину создания Азербайджанской Демократической Республики, она была создана 28 мая 1918 года. В 1920 году была установлена советская власть. Повторное провозглашение независимости Азербайджана состоялось 30 августа 1991 года.Премьер Грузии выразил уверенность в том, что сотрудничество Грузии и Азербайджана "будет еще больше укрепляться, внося вклад в обеспечение благополучия и стабильности в регионе".Кобахидзе подчеркнул, что стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном основывается на глубокой, многовековой традиции дружбы, которая является важным фактором развития эффективного сотрудничества между странами."Особо хотел бы подчеркнуть, что углубление двусторонних и добрососедских отношений с Азербайджаном является главнейшим приоритетом нашего правительства", – отметил Кобахидзе.Премьер Грузии пожелал Азербайджану процветания, спокойствия и достижений. Двусторонние отношения Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Грузия получит первый транш на проект прокладки электрокабеля через Черное море>>Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, черное море, ираклий кобахидзе, ильхам алиев