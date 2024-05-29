https://sputnik-georgia.ru/20240529/chto-proiskhodit-na-rynke-nedvizhimosti-v-batumi--tekuschie-tendentsii-288156946.html

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми – текущие тенденции

Что происходит на рынке недвижимости в Батуми – текущие тенденции

Sputnik Грузия

Доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в первом квартале 2024 года, при этом 24% всех продаж приходится на граждан России 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T10:52+0400

2024-05-29T10:52+0400

2024-05-29T10:52+0400

грузия

экономика

новости

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282123590_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d4551504e93ab6abdd0cb43d41d385fc.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Продажи квартир на самом крупном черноморском курорте Грузии Батуми в первом квартале 2024 года сократились на 22,8%, что, в том числе, связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в предыдущий период, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. В апреле 2024 года аналитики провели опрос пяти системных застройщиков, которые работали над текущими строительными проектами в Батуми. Цель исследования – ознакомление с последними тенденциями на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками). Как отметили аналитики, доля иностранных граждан в общем объеме продаж выросла до 80% в первом квартале 2024 года, при этом 24% всех продаж приходится на граждан России, 6% – на граждан Израиля. Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года >>В целом в период с января по март 2024 года в Батуми продано 3,4 тысячи квартир, на сумму 209,3 миллиона долларов, что по денежному объему продаж на 20,5% ниже показателя прошлого года. При этом сокращение продаж наблюдается на 22,3% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками) и на 22,1% на вторичном (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). По итогам первого квартала 2024 года средневзвешенная цена квартир в Батуми снизилась на 8,1 % за год и составила 857 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии