https://sputnik-georgia.ru/20240529/investorom-porta-anakliya-ctanet-kitaysko-konsortsium---davitashvili-288164153.html

Инвестором порта Анаклия будет китайско-сингапурский консорциум – Давиташвили

Инвестором порта Анаклия будет китайско-сингапурский консорциум – Давиташвили

Sputnik Грузия

При этом основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство, отметили в Минэкономики 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T14:20+0400

2024-05-29T14:20+0400

2024-05-29T15:34+0400

анаклия

порт анаклия

леван давиташвили

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23333/80/233338036_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_47dd45499f7139ed2900b1472a0859b2.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Инвестором порта Анаклия будет китайско-сингапурский консорциум "CCC" и "China Communications Construction Company", заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. В планах начать строительство основной морской инфраструктуры в текущем году.Кроме того, по словам Давиташвили, параллельно проходит тендер на проведение проектных и строительных работ морской инфраструктуры. Во второй этап конкурса по строительству порта Анаклия, по словам министра, перешли две компании – швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский консорциумы. Окончательную заявку внес лишь китайский консорциум. По словам Давиташвили, по первоначальной оценке, предложение консорциума представлено идеально, и есть большая вероятность, что Комиссия объявит его победителем. При этом основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство.Все о проекте АнаклияПосле того, как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия".Новая компания уже провела подготовительные работы по строительству морской инфраструктуры (дноуглубительные работы, волнорез) – обновлена/создана основная проектная документация, нанята консалтинговая компания, которая участвовала в подготовке тендерной документации и в настоящее время участвует в проведении в объявленном международном тендере, по итогам которого будет определен победитель и начнется процесс строительства морской части глубоководного порта Анаклия.По информации Минэкономики, обновление документации и отдельные работы, необходимые порту, будут проводиться параллельно с выбором частного партнера. ООО "Морской порт Анаклия" в качестве вклада в капитал был передан земельный участок, необходимый для первой фазы строительных работ.Премьер-министр Грузии назвал сроки начала строительства порта Анаклия>>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари. Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава.Значение нового портаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году>> Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров.Неудачная первая попыткаСтроительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Когда порт Анаклия сможет принять первый груз – мнение вице-премьера>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

анаклия, порт анаклия, леван давиташвили, экономика