https://sputnik-georgia.ru/20240529/prezident-zabyla-chto-napisano-v-konstitutsii--lider-gruzinskoy-mechty-288166072.html

Президент забыла, что написано в Конституции – лидер "Грузинской мечты"

Президент забыла, что написано в Конституции – лидер "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Мдинарадзе назвал происходящее "мошеннической и вредной кампанией" 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T15:56+0400

2024-05-29T15:56+0400

2024-05-29T15:59+0400

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

политика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_e7b6c4e81f0c08fe5dd6a57cd4107f7b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Президент Грузии, предлагая референдум, поставила под вопрос то, что прописано в Конституции страны, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Президент Саломе Зурабишвили, выступая перед участниками акции протеста у здания парламента после преодоления депутатами вето на закон об "иноагентах", призвала собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ. Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. "Это спекуляция" – Папуашвили об инициативе президента Грузии провести референдум>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, политика, грузия, новости