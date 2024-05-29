https://sputnik-georgia.ru/20240529/eto-spekulyatsiya--papuashvili-ob-initsiative-prezidenta-gruzii-provesti-referendum-288163677.html

"Это спекуляция" – Папуашвили об инициативе президента Грузии провести референдум

"Это спекуляция" – Папуашвили об инициативе президента Грузии провести референдум

Sputnik Грузия

Такие планы не появляются сами по себе, а "нашептываются зарубежными покровителями", считает спикер парламента Грузии 29.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-29T15:47+0400

2024-05-29T15:47+0400

2024-05-29T15:47+0400

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Спекуляцией, не совпадающей с волей грузинского народа, назвал инициативу президента Саломе Зурабишвили о проведении референдума о внешнеполитическом курсе Грузии спикер парламента Шалва Папуашвили. Президент Саломе Зурабишвили, выступая перед участниками акции протеста у здания парламента после преодоления депутатами вето на закон об "иноагентах", призвала собрать подписи о проведении референдума касательно внешнеполитического курса Грузии и отнести ей, чтобы она подписала соответствующий документ. По его словам, такие планы не появляются сами по себе, а "нашептываются зарубежными покровителями". "Оказывается, что искусственные планы, которые они иногда ставят перед собой, нашептываются их зарубежными покровителями, и они совершенно не совпадают с волей грузинского народа и действительности", – отметил Папуашвили. Оппоненты власти подвергают буллингу не согласных с ними бизнесменов – премьер Грузии>>По словам спикера, оппоненты власти не общаются с народом, не разговаривают с обычными людьми, их не волнуют их радости или горести. "Они включают телевизор, смотрят заявления из других стран и на основе этого создают свою повестку дня", – сказал Папуашвили. Согласно Избирательному кодексу, президент Грузии правомочен по требованию парламента и правительства Грузии или не менее чем 200 тысяч избирателей назначить референдум в течение 30 дней после поступления требования о его назначении. Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента на т. н. закон об "иноагентах". Законопроект, против которого выступили оппозиция, неправительственные организации и Запад, обязывает НПО и СМИ, минимум 20% годового дохода которых – это зарубежное финансирование, регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, и ежегодно заполнять декларацию. Скрытое иностранное вмешательство угрожает национальным интересам Грузии – Папуашвили>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти Грузии подчеркнули, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , оон, сша, тбилиси, израиль